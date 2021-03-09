Koronavirüs Türkiyenin 9 Mart koronavirüs verileri açıklandı Tablo korkutuyor
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 9 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'nin 9 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Tablo korkutuyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 9 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 9 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 13 bin 755 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi.

  • Test sayısı 34 milyon 403 bin 108'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 807 bin 387, vefat sayısı 29 bin 160, ağır hasta sayısı 1289 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 8 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında korkutan sıçrama
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 8 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında korkutan sıçrama
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