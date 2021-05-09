Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Türkiyenin 9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayıları hızla düşüyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayıları hızla düşüyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 9 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. Tam kapanma ile vaka sayılarında başlayan düşüş bugün de devam etti. İşte 9 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 9 Mayıs koronavirüs ölü ve günlük vaka sayısı açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 102 oldu.

Son 24 saatte 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 390 bin 141'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 31 bin 332, vefat sayısı 43 bin 29, ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu.

9 Nisan koronavirüs tablosu.
9 Nisan koronavirüs tablosu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.


Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri


Abone Ol Google News
Süper Lig aşkına

Süper Lig aşkına

GZT Giresunspor, deplasmanda ​Tuzlaspor ile karşılaşıyor.
Tuzlaspor-Giresunspor maçında olay kararlar

Tuzlaspor-Giresunspor
maçında olay kararlar

Zirveyi ilgilendiren mücadelede hakemin kararları tartışma çıkardı.
Kupa finali seyircili oynanacak

Kupa finali
seyircili oynanacak

​TFF beklenen açıklamayı resmen duyurdu.
Hac ibadetine <br>özel önlem

Hac ibadetine
özel önlem

Suudi Arabistan, listeyi ilerleyen günlerde açıklayacak.
Sayılar hızla düşüyor

Sayılar hızla düşüyor

​Bakanlık, kritik tabloyu açıkladı.
Film gibi!

Film gibi!

​Afganistan'dan yürüyerek Osmaniye'ye geldi kardeşi ile kavuştu.
İsrail sansürü

İsrail sansürü

​Facebook, Twitter ve Instagram, İsrail ile aş zamanlı hareket etti.
İngiltere'de <br>ezan sesi yankılandı

İngiltere'de
ezan sesi yankılandı

​Akşam ezanı sonrası dualar edilerek oruçlar açıldı.
Metina'da süpürme

Metina'da süpürme

​Komandolar bir günde 16 teröristi öldürdü.

​Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti

​Siren seslerini duyan balkonlara koştu

Traktör pulluğuna<br>insan kemikleri takıldı

Traktör pulluğuna
insan kemikleri takıldı

​Adıyaman'da dehşete düşüren olay.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.