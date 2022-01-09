Türkiye'nin 9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: 'Merkezde İstanbul var' diyen Bakan Koca Omicron'un hastanelere etkisini paylaştı

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 173 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 bin 727 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,60 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 91,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 136 milyon 281 bin 40’a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

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En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Omicron'un hastanelere etkisi

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu