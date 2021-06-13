Koronavirüs Türkiyenin 13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayılarında sevindiren düşüş
TÜRKİYE

Türkiye'nin 13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayılarında sevindiren düşüş

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 13 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 13 Haziran koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin son dakika 13 Haziran koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 53 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 721’e yükseldi.

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Toplamda 57 milyon 4 bin 499 test yapıldı. Bugün yapılan 214 bin 957 testten 5 bin 12 yeni vaka sayısı, 454 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 330 bin 447, bugün iyileşen 4 bin 194 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 202 bin 251’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise 952 olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Aşı sayısı 33 milyonu geçti

Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Saat 19.45 itibarıyla birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu.

Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz Kovid-19 aşısı miktarı 33 milyon 712 bin 157 oldu. Son 1 haftada uygulanan doz sayısı 3 milyon 17 bin 541 arttı.

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