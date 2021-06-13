Türkiye'nin 13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayılarında sevindiren düşüş

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 53 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 721’e yükseldi.

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Toplamda 57 milyon 4 bin 499 test yapıldı. Bugün yapılan 214 bin 957 testten 5 bin 12 yeni vaka sayısı, 454 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 330 bin 447, bugün iyileşen 4 bin 194 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 202 bin 251’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise 952 olduğu açıklandı.

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Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Aşı sayısı 33 milyonu geçti

Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Saat 19.45 itibarıyla birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu.

Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz Kovid-19 aşısı miktarı 33 milyon 712 bin 157 oldu. Son 1 haftada uygulanan doz sayısı 3 milyon 17 bin 541 arttı.

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