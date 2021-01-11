Türkiye'ye getirilen Sinovac aşılarıyla ilgili önemli gelişme: TIR'lara yükleniyor

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den sipariş edilen koronavirüs aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşmıştı. Aşılar buradan TIR’lara yüklenerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü depolarına taşınmış, ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda yapılacak 14 günlük testlerden onay alırsa aşılamanın başlanmasına karar verilmişti. Aşılar bu sabah, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yüklenmeye başlandı.
İki doz şeklinde uygulanacak
4 aşamada gerçekleşecek aşılama işlemi ilk olarak Covid-19 ile birebir temas halinde olan sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanacak. Çin'den getirilen inaktif Covid-19 aşısı 2 doz şeklinde uygulanıyor.
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ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor.
Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamında ikinci doz uygulaması 44 gönüllü üzerinde devam ediyor.
14 Aralık itibarıyla yerli aşıda Faz 1 çalışması tamamlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da Faz 2 çalışmalarına geçilecek.
AŞININ SAKLANDIĞI ODA <br> <br> Gönüllülere uygulanan yerli aşının saklandığı yüksek güvenlikli oda ve dolabı görüntülendi. Odanın giriş kapısında 'yangında ilk kurtarılacaklar', 'sadece yetkili personel' yazılarının bulunduğu görüldü. Yüksek güvenlikli odada buzdolabında saklanan aşı, sadece uygulama sırasında çıkarılıyor ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra uygulanıyor.
'ÖZEL DOLAPTA SAKLANIYOR' <br> <br> İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, aşıyı saklama koşullarıyla ilgili bilgi vererek, Burası güvenlikli bir oda. Her tarafında ısı kayıtları var. Bunun bir haritası çıkarılıyor. Bu ısı kayıtlarına göre de alarm sistemi var. Hem bize hem de personele bu alarm sisteminin uyarıları geliyor. Herhangi bir ısı düşmesinde hemen müdahale edebiliyoruz. Aynı zamanda hem klima kontrol hem de nem kontrolü yapılıyor. Bizim de yerli aşımız bu odadaki özel dolapta saklanıyor diye konuştu.
'AŞIYI 15 DAKİKA ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİYORUZ' <br> <br> Aşıyı dolaptan çıkardıktan sonra bir süre beklettiklerini belirten İnal, Bu dolaplar normalde buzdolabı şartlarına göre üretilmiş dolaplar oluyor. Yerli aşımız bu dolaplarda saklanabiliyor. Burada biz aşıyı gönüllüye uygulamadan önce dolaptan çıkarıyoruz. Aşıyı 15 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz..
Oda sıcaklığına gelmesinden sonra 15 dakika sonra aşıyı gönüllüye uyguluyoruz. Bu süreçte aşının 4 derecede olan buzdolabında korunması sağlanıyor ifadelerini kullandı.
Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 1 kapsamında gönüllülere uygulanan yerli aşı ve saklandığı oda görüntülendi.