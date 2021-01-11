Türkiye'ye getirilen Sinovac aşılarıyla ilgili önemli gelişme: TIR'lara yükleniyor

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den sipariş edilen koronavirüs aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşmıştı. Aşılar buradan TIR’lara yüklenerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü depolarına taşınmış, ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda yapılacak 14 günlük testlerden onay alırsa aşılamanın başlanmasına karar verilmişti. Aşılar bu sabah, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yüklenmeye başlandı.

İki doz şeklinde uygulanacak

4 aşamada gerçekleşecek aşılama işlemi ilk olarak Covid-19 ile birebir temas halinde olan sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanacak. Çin'den getirilen inaktif Covid-19 aşısı 2 doz şeklinde uygulanıyor.

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