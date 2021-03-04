​Türkiye’ye güzel haber: Aşı yüzde 83,5 etkili

Hacettepe Üniversitesince (HÜ) açıklanan Faz-3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5 hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak tespit edildi. Sağlıklı gönüllülerle yürütülen CoronaVac Faz-3 Klinik Çalışması ile Kovid-19 pandemisine karşı geliştirilen CoronaVac aşısının güvenliliği ve RT-PCR ile doğrulanmış semptomatik Kovid-19 hastalığına karşı koruyuculuğunun değerlendirilmesi amaçlandı. Klinik çalışmanın, 14 Eylül’de ilk gönüllünün dahil edilmesi ile başlatıldığı belirtilen açıklamada, “18-59 yaş arası gönüllüler gerçek aşı ve plasebo kolları olmak üzere iki ayrı kola dahil edilmiştir. Toplam 24 merkezden 10 bin 216 kişiye en az 1 doz gerçek aşı ya da plasebo uygulaması yapılmıştır. Bu gönüllülerden 6 bin 648’i gerçek aşı koluna dahil edilirken, 3 bin 568’i plasebo koluna dahil edilmiştir. Plaseboların tekrar gerçek aşı ile aşılanması ile toplam 25 bin 937 doz uygulama yapılmıştır. Dahil edilen gönüllülerin yüzde 57,8’i erkek iken, yüzde 42,24’ü kadındır. Ortanca yaş 45’tir.” ifadelerine yer verildi.

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İLK DOZ SONRASI 70 GÜN TAKİP

“Çalışma kapsamında acil kullanım onayı nedeniyle körleme ilk olarak 14 Ocak 2021’de sağlık çalışanlarında kırılmaya başlanmıştır. Ardından merkezlerin kapasitesine göre gönüllülerin körlemeleri 12 Şubat 2021 tarihine kadar kırılmaya devam edilmiştir. 12 Şubat tarihinde tüm gönüllülerin körlüğü kırılmıştır.” değerlendirmesinde bulunularak, şunlar kaydedildi: “Bu tarihe kadar görülen semptomatik ve RT-PCR ile doğrulanmış COVID-19 vakaları ile aşının etkililiği, yüzde 83,5 olarak hesaplanmıştır. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulunmuştur. Çalışma süresince her iki kolda da ölüme rastlanmamıştır. En sık görülen yan etkiler yorgunluk yüzde 9,8, baş ağrısı yüzde 7,6, kas ağrısı yüzde 3,8, ateş yüzde 2,5, titreme yüzde 2,4 ve lokal yan etkilerden en sık görüleni ise enjeksiyon yerinde ağrıdır. Bunun oranı da yüzde 1,6’dır. İlk doz aşı sonrası ortanca takip süresi 70 gün, 2. doz aşıdan 14 gün sonrası için ortanca takip süresi 42 gündür.”

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10 ay koruyabilir

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova’nın katılımıyla Sıhhiye Yerleşkesi’nde Sinovac aşısı Türkiye Faz-3 çalışmaları sonuçları ele alındı. Prof. Dr. Ünal, “Önemli bir yan etki olmadığı için güvenlik konusunda rahat konuşabiliriz.” dedi. Aşının koruyuculuğuna ilişkin sürenin zamanla görüleceğini belirten Ünal, “ Gerçek hastalığı geçirenlere baktığımız zaman şu anda 9-10 ay antikor koruyuculuğu devam ediyor. Bu aşının da öyle olması bekleniyor.” ifadelerini kullandı. Ünal, aşıların hepsinin mutantlara karşı denendiğinin altını çizerek, “Bütün aşılarda olduğu gibi bu aşıda da mutantlara daha az etkili olma şüphesi var ama daha kesin olarak ‘Bu etkisizdir, bundan vazgeçelim.’ noktasında değil. Bunun için de aşı firmaları çalışmalarına başladı.” açıklamasında bulundu. Antikor seviyelerine ilişkin Akova, “Birinci haftadan itibaren aslında bir ayrışma başlıyor. En belirgin olarak 2. haftada ortaya çıkıyor hastalık koruması. Yüzde 83,5 olan koruyuculuk zaten 14 gün sonrasında. Maksimum düzeyi, 14 ila 28. gün aralığında.” şeklinde konuştu.