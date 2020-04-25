Türkiye'yi umutlandıran düşüş: Yeni vaka sayısı 20 gün sonra 3 binin altında

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 25 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 106 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 2 bin 706 oldu. Bugün toplam 38 bin 308 test yapılırken, 2 bin 861 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 107 bin 773 oldu. Bugünkü 3 bin 845 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 25 bin 582’ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 900, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 782 olduğu açıklandı.

Türkiye’de Nisan ayında yapılan test ve pozitif çıkan vaka sayıları. Grafik: TRT Haber

20 gün sonra ilk defa 3 binin altına düştü

Açıklanan veriler Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki başarıyı da ortaya koydu. Son haftadaki olumlu gelişmelere bir yenisi eklendi. Günlük vaka sayı son dört gündür düşerken 4 Nisan'dan beri ilk defa günlük vaka sayısı 3 binin altına düştü. Günlük 40 bin bandında test yapılmasına rağmen vaka sayıları düştü.

Bir diğer olumlu gelişme ise taburcu olanların sayısının yeni hastaların sayısından 984 kişi daha fazla olması oldu.