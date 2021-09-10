Koronavirüs Turkovac acil kullanım onayına hazır
TÜRKİYE

Turkovac acil kullanım onayına hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada 100 milyon dozu aştığımız gün büyük müjde verdi. Yerli inaktif aşımız Turkovac’ın da acil kullanım onayına başvuracak aşamaya geldiğini söyleyen Koca, “Bir tesiste üretimine başladığımız Turcovac aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek alt yapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​TURKOVAC acil kullanım onayına hazır: Yerli aşı kullanılmaya başladı mı?
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif aşı Turkovac’ın acil kullanım onayına başvuracak aşamaya geldiğini söyledi. Bakan Koca dün yaptığı basın toplantısında şunları söyledi: “Heyecan verici bir sebeple karşınızdayım. 18 aylık mücadelemizde kutlanmaya değer bir gün. Aşılamada 100 milyon dozu aştık. 100 milyonuncu doz aşı Kocaeli Gebze’de yapıldı. Yeri geldiğinde yüksek dağlara çıkan, aşı yapmak için tarlalara giden sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. 18 yaş ve üzerinde ilk doz aşı oranımız yüzde 82, ikinci doz 63.8, 6 milyon 32 bin kişi ise tam doz aşısını yaptırdı. İlk doz aşısını olup ikinci dozu yaptırmayan 11.3 milyon kişi bulunuyor. İlk doz aşının koruyuculuğu yok. Beklediğimiz sonucu aşıları tamamlayarak alabiliriz. Hastanelerdeki aktif vakalardan yüzde 90’ı aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir. 3 doz aşı olan vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2’dir. Aşısı tamamlanmış kişi, iki doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından sonra hatırlatma yaptıran veya iki doz mRNA aşısını yaptıran kişidir. Hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon insanımız var. Bu akşam yarına randevu almalarını hiç vakit kaybetmeden hatırlatma dozunu yaptırmalarını rica ediyorum.”

Bakan Koca müjdeyi verdi: Yerli aşımız TURKOVAC için gelecek ay seri üretime başlıyoruz
OYNAT 00:42
Bakan Koca müjdeyi verdi: Yerli aşımız TURKOVAC için gelecek ay seri üretime başlıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda 100 milyon dozu geçtiğimiz müjdesini vatandaşlarla paylaştı. Bunun yanında yerli aşımız olan TURKOVAC'ın seri üretime geçmeye çok yakın olduğunu belirten Koca,' Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına başvuru yapabilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız, bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilebilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayında seri üretime geçeceğiz.' dedi.

YERLİ AŞI İNAKTİF İLE KIYASLANIYOR

  • Bakan Koca, yerli aşıdaki son durumu şöyle aktardı: “Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek alt yapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz. TURKOVAC’Iı naktif aşı olan Sinovac’la birlikte biz bir üçüncü doz çalışması yapıyoruz. Bu üçüncü doz uygulaması zannediyorum yarın bitmiş olacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu 2 kıyaslamayla ilgili sonuçlar ve faz-3 çalışması da devam ediyor. Biz acil kullanım onayı anlamında öncelikle Sinovac’la karşılaştırmalı olan 3. doz uygulaması büyük ihtimalle yarın bitmiş olacak. Önümüzdeki haftalar sonuçları daha net ifade edeceğiz.”

TURKOVAC'tan güzel haber: Aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi
KORONAVİRÜS
TURKOVAC'tan güzel haber: Aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi

MU VARYANTI İSTANBUL’DA GÖRÜLDÜ

Koca, konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Mu varyantıyla ilgili olarak “Mu varyantında iki vakamız var ve İstanbul’da. İki vaka da ayaktan takip edilen ciddi bir sorunu olmayan hastalar. Mu varyantının daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Bakanlık boyutunda varyantların varlığı ve tedbirlerin nasıl alınması gerektiği bizim için önemli. Toplumda yüzde 90’ın üzerinden Delta varyantı var.” şeklinde konuştu. Koca, hatırlatma dozunu şu an için mRNA aşısında değil inaktif aşı olanlar için önerdiklerini söyledi.

PCR YABANCILAR İÇİN DE GEÇERLİ

  • 18 yaş ve üzeri yatan hastada, yüzde 90’ı aşısını tamamlamamış olan kişiler olduğunun altını çizen Bakan, aşısını tamamlamış kişilerin sayısının 36 milyon ve yaş ortalamalarının 46 olduğunu aktardı. Bakan, “Eğer bu kişiler aşı olmasaydı vaka sayımız da 4-5 kat artacaktı.” dedi. Koca, aşı temininde de bir sorun yaşanmadığına dikkati çekti ve iki hafta içinde aşılamada Almanya’yı geçeğimizi söyledi. Aşılamaya ilk inaktif aşı ile başlandığını söyleyen Koca, bu kişiler arasından hatırlatma dozunu yaptırmayan 1-2 kişinın sadece vefat ettiğini bildirdi. Koca ayrıca, PCR zorunluluğunun yabancılar için de geçerli olduğunu aktardı.

Okullarda tarama yapılacak

Öğretmenlerin aşılanmasına değinen Koca, “2 doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77. En az 1 doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90’ı geçti. Kovid geçirenlerin oranı ise yüzde 4.4’lerde. Yani şu an yüzde 95’lere yakın aşılanmış olan ve koruyuculuğu olan kişilerden bahsediyoruz. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde bu oranın yükselip 2. dozların tamamlanacağını biliyoruz.” dedi. Koca, okullardaki vaka durumuna ilişkin “Şu an için ciddi bir oran olmadığını söyleyebilirim. Biz ayrıca pazartesiden itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı da öğrencileri de taramak istiyoruz. Rastgele tarama yapıp belirtisi olmadan toplumdan veya öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmüş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Erdoğan “Hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum.” dedi.
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