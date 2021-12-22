Koronavirüs Yerli Turkovac aşı randevu alma Turkovac aşı randevusu nasıl alınır?
TÜRKİYE

Yerli Turkovac aşı randevu alma: Turkovac aşı randevusu nasıl alınır?

Turkovac'a bugün itibari ile acil kullanım onayı verildi. Sağlık Bakanı Koca canlı gerçekleştirdiği açıklamasında, yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın üretiminin başladığını duyurdu. Peki, Turkovac aşı randevusu nasıl alınır? Yerli aşı Turkovac hangi hastanelerde vuruluyor? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkovac aşı randevu alma: Turkovac aşı randevusu nasıl alınır?
Yerli aşı Turkovac.

Yerli Turkovac’ta heyecanla beklenen gelişme yaşandı ve acil kullanım onayı alındı. Bakan Koca, yüzde 100 şekilde Türk bilim insanları tarafından gerçekleştirilen Turcovac’ın şu an için dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması yapıldığını belirtti.

AŞI NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelecek hafta sonundan itibaren, 10 gün içinde yıl bitmeden başta şehir hastanelerimiz olmak üzere kullanıma geçeceğiz" dedi.

YERLİ TURKOVAC AŞI HANGİ HASTANELERDE VURULUYOR?

Turcovac’ın henüz hangi hastanelerde vurulacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bakan Koca’nın açıklamalarına göre, 2021 yılı bitmeden uygulanmaya başlayacak yerli aşı Turcovac’ın hangi hastane ve sağlık merkezlerinde uygulanmaya başlayacağına ilişkin bilgiler geldikçe haberimizde yer alacaktır.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu alabilmek için birden çok yöntem kullanılıyor. Dileyen vatandaşlar ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu oluşturabilirken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e- Nabız üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor.

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu almak için öncelikle sisteme üye olmanız gerekiyor. Eğer üyeliğiniz yoksa, ilk olarak https://www.mhrs.gov.tr/ internet adresine giriş yapın ve sağ üst köşede bulunan “Randevu al" seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada “Üye ol” seçeneğine tıklayın ve sizden istenen bilgileri girerek, sisteme üye olun.

Burada sizden şifre oluşturmanız istenecek. Sisteme giriş yaparken T.C. kimlik numaranız ve sizin belirlediğiniz şifreyi kullanın.

MHRS’ye giriş yaptıktan sonra “Aşı randevusu al” seçeneğine tıkladıktan sonra aşı olacağınız tarih ve sağlık merkezini seçerek aşı randevunuzu alabilirsiniz.

TURKOVAC AŞISI NEDİR?

TURKOVAC, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilmiş inaktif tipte bir COVID-19 aşısıdır. Veteriner hekim Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin ekip liderliğiyle aşı çalışması Faz-3 aşılamaları ile devam etmektedir.

TURKOVAC VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Yerli aşı adayı TURKOVAC'ın çeşitli varyantlar üzerinde etkinliğine yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Bu çerçevede aşının Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu belirlenirken, izole edilen Delta varyantı üzerindeki incelemeler devam ediyor.

Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı: Gelecek haftadan itibaren kullanıma geçilecek
GÜNDEM
Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı: Gelecek haftadan itibaren kullanıma geçilecek

Yerli Turkovac aşısı ne kadar etkili: Uzmanlar cevapladı
HAYAT
Yerli Turkovac aşısı ne kadar etkili: Uzmanlar cevapladı
Ürdünde Türk şehitliği

Ürdün'de Türk şehitliği

​Aziz hatıraları hala yaşatılıyor.
İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

'Bu yıl 200 terörist teslim oldu'
AK Partili Canikliden Kılıçdaroğluna gizli faiz cevabı

İşte 10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği.

Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuşuyor.

"Korktum merdivenlere zor kaçtım"

Yedi kilometre yürüyüp soğuktan donarak ölmüş.

​Merkez Bankası günlük dolar alış kurunu duyurdu.

​Saldırı girişimindeki 10 terörist etkisiz hale getirildi.
2021'de en çok ne konuştuk

2021'de en çok ne konuştuk

​Türkiye'nin en çok merak edilenleri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.