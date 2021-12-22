Yerli Turkovac aşı randevu alma: Turkovac aşı randevusu nasıl alınır?

Yerli Turkovac’ta heyecanla beklenen gelişme yaşandı ve acil kullanım onayı alındı. Bakan Koca, yüzde 100 şekilde Türk bilim insanları tarafından gerçekleştirilen Turcovac’ın şu an için dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması yapıldığını belirtti.

AŞI NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelecek hafta sonundan itibaren, 10 gün içinde yıl bitmeden başta şehir hastanelerimiz olmak üzere kullanıma geçeceğiz" dedi.

YERLİ TURKOVAC AŞI HANGİ HASTANELERDE VURULUYOR?

Turcovac’ın henüz hangi hastanelerde vurulacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bakan Koca’nın açıklamalarına göre, 2021 yılı bitmeden uygulanmaya başlayacak yerli aşı Turcovac’ın hangi hastane ve sağlık merkezlerinde uygulanmaya başlayacağına ilişkin bilgiler geldikçe haberimizde yer alacaktır.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu alabilmek için birden çok yöntem kullanılıyor. Dileyen vatandaşlar ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu oluşturabilirken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e- Nabız üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor.

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MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu almak için öncelikle sisteme üye olmanız gerekiyor. Eğer üyeliğiniz yoksa, ilk olarak https://www.mhrs.gov.tr/ internet adresine giriş yapın ve sağ üst köşede bulunan “Randevu al" seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada “Üye ol” seçeneğine tıklayın ve sizden istenen bilgileri girerek, sisteme üye olun.

Burada sizden şifre oluşturmanız istenecek. Sisteme giriş yaparken T.C. kimlik numaranız ve sizin belirlediğiniz şifreyi kullanın.

MHRS’ye giriş yaptıktan sonra “Aşı randevusu al” seçeneğine tıkladıktan sonra aşı olacağınız tarih ve sağlık merkezini seçerek aşı randevunuzu alabilirsiniz.

TURKOVAC AŞISI NEDİR?

TURKOVAC, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilmiş inaktif tipte bir COVID-19 aşısıdır. Veteriner hekim Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin ekip liderliğiyle aşı çalışması Faz-3 aşılamaları ile devam etmektedir.

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TURKOVAC VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Yerli aşı adayı TURKOVAC'ın çeşitli varyantlar üzerinde etkinliğine yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Bu çerçevede aşının Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu belirlenirken, izole edilen Delta varyantı üzerindeki incelemeler devam ediyor.

GÜNDEM Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı: Gelecek haftadan itibaren kullanıma geçilecek