TURKOVAC Faz-3 için gönüllüler aşılanıyor

TURKOVAC Açık Etiketli Faz 3 Kütahya Aşı Çalışması Merkezi’nde gönüllülere yönelik başlayan aşılamayla ilgili Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan bilgilendirme toplantısı yaptı.

Kütahya’nın, TURKOVAC Faz-3 çalışmasının yapıldığı iller arasında yer aldığını belirten Kütahya İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan “TURKOVAC ile ilgili FAZ-3 çalışmaları kapsamında ilimizde pilot merkez seçilerek Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz pilot hastane olarak seçilmiş oldu ve burada gerekli alanları sağlayarak gönüllü olan vatandaşlarımıza bugün itibaren aşılama çalışmalarına başlanmış oldu.

İlimize bu çalışmalar için 110 aşı gönderildi. Bu çalışmaların belirli kriterleri var. Hiç aşı yaptırmamış kişilere bu uygulamayı yapamıyorsunuz. Çift doz inaktif aşı dediğimiz sinovac ve ya koronavac aşısını 2 doz yaptırmış, üzerinden 90 gün geçmiş ya da 270 günü geçmemiş olan, 18 ile 60 yaş arası bireylere, gönüllü oldukları takdirde bu aşıları biz çalışma kapsamına dahil edip yapabiliyoruz.

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Bu kriterlere sahip vatandaşlarımız gönüllü olarak bu çalışmaya dahil olabiliyorlar. En nihayetinde çalışmalar tamamlandıktan sonra inşallah ülkemiz için çok sevindirici bir gelişme olacak" dedi.

FOTOĞRAF 6 Turkovac Faz-3 A rapel doz çalışması hakkında bilgiler veren, Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, şunları söyledi:<br> \"Bu çalışma iki doz Sinovac aşısı olmuş sağlıklı kişilerde yapılan bir çalışma. 18 ile 60 yaş arasında kadın ve erkek gönüllüler katılabiliyor. İkinci doz Sinovac üzerinden 3 ay ile 9 ay geçmiş olması gerekiyor. 7 bin 400 gönüllü planladık. Açık etiketli bir çalışma. Gelen gönüllümüze sorgularını tamamladıktan sonra, Kovid-19 enfeksiyonunu geçirip geçirmediğini de öğrenmemiz önemli, geçirmemiş olmaları gerekiyor. Sorgularını tamamladıktan sonra Sinovac veya Turkovac şeklinde tercih sunuyoruz. Gönüllü hangisini tercih ederse o aşıyı yapıyoruz. Gönüllümüzün geldiği ilk andan sonra 4 kez daha merkezimize geliyor. Bu ziyaretlerinde biz gönüllümüzden kan alarak aşının bağışıklık yanıtını ölçüyoruz. Sonuçta aşımızın etkinliğini Sinovac aşısı ile karşılaştırarak Acil Kullanım Onayı (AKO) almayı hedefliyoruz.\"<br> \"An itibariyle gönüllü sayımız 550'ye yaklaştı bunun artmasını bekliyoruz\"<br><br>Ulaşılabilecek gönüllülük sayıları hakkında açıklamalarda da bulunan Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, “An itibariyle gönüllü sayımız 550'ye yaklaştı bunun artmasını bekliyoruz. Burada gönüllülerimizin desteği çok kıymetli bizim için. Tabi Turkovac ile ilgili birkaç çalışma eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bazıları sonuçlandı ve verileri toparlanıyor. Bu veriler yayınlanmadığı için benim paylaşmam doğru olmaz ama özellikle şunu söyleyebilirim; belli gruplarda Sinovac ile Turkovac'ın etkinliğinin eş değer, hatta bazı gruplarda daha iyi olduğuna dair bilgilerimiz mevcut\" diye konuştu. \"Önümüzdeki günlerde iki doz Biontech almış sağlıklı kişilere hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısını yapıp etkinliğini ölçeceğiz\"<br><br>Şuan Sinovac olmuş kişilere üçüncü doz yani hatırlatma dozu olarak Turkovac'ın uygulanabildiğini anımsatan Doç. Dr. Dinç, son onaylar da tamamlandıktan sonra yakın bir süre içerisinde 2 doz Biontech olmuş kişilerin de üçüncü dozlarını Turkovac olabileceklerini belirterek, “Hatırlatma dozu olarak Turkovac'ın etkinliği ne durumda olacak bunu görmemiz gerekiyor. Bunun için yine tabi ki gönüllülere ihtiyaç duyuyoruz. Son onayları kaldı, o onaylar kaldıktan sonra, önümüzdeki günlerde iki doz Biontech almış sağlıklı kişilere hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısını yapıp etkinliğini ölçeceğiz\" şeklinde konuştu. \"Şuana kadar rastladığımız belirgin bir yan etki yok\"<br><br>Çalışmaya katılmak için gönüllü olan vatandaşların, çalışma süreci boyunca sürekli takip altında olduklarını vurgulayan Dinç, “Çalışma sonrasında biz gönüllümüze aşıyı yaptıktan sonra bir süre merkezimizde bekletiyor, son kontrollerini yapıp ondan sonra gönüllümüzü gönderiyoruz. Bunun dışında da sistemimizde gönüllüler ilk hafta her gün aranıyor, daha sonraki haftalarda da haftalık olarak aranıyor. Şuana kadar rastladığımız belirgin bir yan etki yok. Ben gönüllülerimizi bize destek olmaya çağırıyorum hızlıca Acil Kullanım Onayı alabilmemiz için\" açıklamasında bulundu. Yerli aşı Turkovac Acil Kullanım Onayı öncesi son gönüllülerini bekliyor Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın, Faz-3 A rapel doz çalışması hakkında bilgiler veren Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, "Özellikle şunu söyleyebilirim, belli gruplarda Sinovac ile Turkovac'ın etkinliğinin eş değer, hatta bazı gruplarda daha iyi olduğuna dair bilgilerimiz mevcut" dedi.

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FOTOĞRAF 9 TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 klinik çalışmasına ülke genelinde 28 ildeki 41 merkezde devam ediliyor.<br> Bu kapsamda, iki doz Sinovac aşısı olmuş toplam 7 bin 400 gönüllüye tercihlerine göre üçüncü doz olarak TURKOVAC veya Sinovac aşısı uygulanıyor.<br> TURKOVAC Koordinatör Araştırmacısı da olan Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, Ankara Şehir Hastanesindeki gönüllülere aşı uygulanan merkezde AA muhabirine, TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmasına ilişkin bilgi verdi.<br> Üçüncü dozlarını TURKOVAC ile olmak isteyen birçok gönüllünün çalışma için başvurduğunu belirten Dinç, \"Şu ana kadar yaklaşık 400'ün üstünde gönüllüyü aşıladık. Başvurular gayet iyi gidiyor, gönüllülerimiz hem e-Nabız üzerinden hem bizlere direkt telefonla ulaşarak hem de ALO 184 hattı üzerinden randevularını alıyorlar. Geldiklerinde ön değerlendirmeleri gerçekleştirdikten sonra aşılarını yapıyoruz.\" dedi.<br> Dinç, klinik çalışma kapsamında hafta sonları da aşılamanın devam ettiğini belirterek, \"Bu çalışmayı ne kadar hızlı tamamlarsak TURKOVAC'ın yaygın kullanıma girmesi o kadar hızlı olacak. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak, kendi aşımızı kullanmak için o kadar hızlı yol almış olacağız.\" ifadelerini kullandı.<br> \"Çok yakın zamanda yayınlanacak\"<br><br>Dinç, TURKOVAC'ın farklı klinik çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğüne işaret ederek, şu bilgileri paylaştı: \"Diğer çalışmaların, bizim şu anda yürüttüğümüz çalışmadan farkı 'çift kör' olması, yani gönüllülerin hangi aşı yapıldığını bilmiyor olması. Sonuçlar derleniyor, bitmek üzere, çok yakın zamanda yayınlanacak. Burada bütün amaç, TURKOVAC aşısının öncelikle güvenilirliğini, daha sonra etkinliğini ölçmek. Ülkemizde aşılanan ciddi bir popülasyon var. Özellikle bu aşamadan sonra hatırlatma dozu olarak etkinliğini bilmek bizim için önemli. Farklı çalışmaların sonuçları çok yakın zamanda yayınlanır.\"<br> TURKOVAC aşısının bir an önce yaygın kullanıma geçmesini amaçladıklarını dile getiren Dinç, \"Bunun için öncelikle Acil Kullanım Onayı almamız gerekiyor. Çalışmalarımızı o yüzden dört koldan yürütüyoruz. Burada gönüllülerimize çok iş düşüyor, onların desteğine çok ihtiyacımız var. Gönüllü sayımız optimum düzeye ulaştığında Acil Kullanım Onayı alabileceğimiz için en kısa sürede bu sayıyı tamamlayarak aşımızı yaygın kullanıma sokmak istiyoruz.\" diye konuştu.<br> TURKOVAC'tan güzel haber: Sonuçlar çok yakın zamanda yayınlanacak Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın, iki doz Sinovac aşısı yaptıranlara hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 çalışmasında aşılanan gönüllü sayısının 400'ü aştığını bildirdi.

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