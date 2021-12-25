Koronavirüs Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC antikoru 4-5 kat artırıyor
TÜRKİYE

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC antikoru 4-5 kat artırıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, iki doz Sinovac aşısı sonrası hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ın kullanılmasının antikor sayısını 4 ila 5 kat artırabilme özelliği olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
TURKOVAC hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikoru 4-5 kat artırıyor
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, acil kullanım onayı alan ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisinde üretilmeye başlanan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarında aşı ürettiğini ancak 90'lı yıllarda bir duraklama dönemi yaşadığını belirten Aydın, yeniden hıfzıssıhha konusundaki başarılı çalışmalara geri dönüldüğünü söyledi.

Aydın, salgınla mücadelede dış ve iç bariyer olmak üzere iki faktör olduğunu, dış bariyerin maske, mesafe ve temizlik kurallarından, iç bariyerin ise kişinin savunma hücrelerinden oluştuğunu belirtti. Aydın, iç bariyerin kuvvetli olabilmesi için ya hastalığın geçirilmesi ya da kişinin aşılanmış olması gerektiğine işaret etti.

Prof. Dr. Aydın, şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 123 milyon doz aşı uygulandığını, bunun ciddi bir maliyeti olduğunu belirterek yerli ve milli aşı kullanınca maliyetin önemli bir oranının ülkeye kalacağını söyledi.

Bunun yanında Türkiye'de yeni doğan çocuklara 13 farklı aşı uygulandığına dikkati çeken Aydın, TURKOVAC için oluşturulan aşı üretim teknoloji altyapısının oluşturulmasının başka hadiselerdeki moleküler ve genetik çalışmalar için altyapı oluşturacağını ifade etti.

"Toplumsal immünizasyonun yüksek düzeye ulaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Prof. Dr. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz milletimizi kendi aşımızla buluşturan 9'uncu ülke olduk. Burada kıymetli bir şey daha var. Aşı karşıtlığı anlamında söylemiyorum aşı tedirginliği içinde olan, 'Ben yerli ve milli aşıyı bekliyorum.' diyen bir grup vardı. En azından bu grubun beklentileri karşılandığı için aşı hemen uygulanmaya başlandığında hızlı şekilde randevu alıp aşılanma potasına girerek ikinci ve üçüncü dozların ve toplumsal immünizasyonun yüksek düzeye ulaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum."

TURKOVAC'un Sinovac aşısına benzeyen bir inaktif aşı olduğunu belirten Aydın, hazırlanması, hayvan deneyleri ve faz çalışmalarına kadar tüm aşamalarının Türkiye'de bir yıllık bir süre içerisinde tamamlandığını ifade etti.

Prof. Dr. Aydın, aşının etkinliğine ilişkin de şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmanın benzeri olan Çin aşısıyla karşılaştırılması uygundu ve neticede de o şekilde yapıldı. Öncelikle Çin aşısıyla benzer ve ondan daha üst düzeyde bir etkinliğinin olduğunu biliyoruz. Güvenilirlik problemi söz konusu değil. Bir diğer taraftan 3'üncü doz yani hatırlatma dozu olarak yaptığımızda antikor sayısını 4-5 kat artırabilme özelliğini biliyoruz. Böyle olunca da bugünden sonra Çin aşısı dediğimiz Sinovac aşısının hatırlatma dozu veya ilk doz olarak rahatlıkla TURKOVAC kullanılabilir."

Üçüncü ve 4'üncü hatırlatıcı dozlarda yan etki biraz daha fazla
KORONAVİRÜS
Üçüncü ve 4'üncü hatırlatıcı dozlarda yan etki biraz daha fazla

Uzmanlar açıkladı: Yeni yılda kısıtlama olacak mı?
KORONAVİRÜS
Uzmanlar açıkladı: Yeni yılda kısıtlama olacak mı?

Uzmanlardan korkutan uyarı: Yeni varyantlar kapıda
KORONAVİRÜS
Uzmanlardan korkutan uyarı: Yeni varyantlar kapıda
Antikoru beş kat artırıyor

Antikoru beş kat artırıyor

TURKOVAC için kullanım onayı çıktı.
Geceyi aydınlattılar

Geceyi aydınlattılar

​Sarıkamış'ta kayak sezonu açıldı.
Orası bir yalan dünyası: PKKdan kaçan bir terörist daha teslim oldu

Yıl bitmeden dokuz milyonluk hedef aşıldı.

​15 Temmuz'dan bugüne kadar 24 bin kişi ihraç edildi.

​Nefes kesen gösterilerin mimarı SOLOTÜRK kapılarını açtı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.

​'280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyaç kalmaz.'

​Bursa'daki kazada çok sayıda yaralı var.
Tesadüfen bulundu

Tesadüfen bulundu

​Yol yapım çalışmasında heyecanlandıran keşif.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'teki pitbull saldırısını değerlendirdi: Gereken ne varsa yapılacak
Gündem

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'teki pitbull saldırısını değerlendirdi: Gereken ne varsa yapılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırarak yaralamasına ilişkin, "Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli." dedi.
Esenyurt'ta korkunç cinayet: Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Gündem

Esenyurt'ta korkunç cinayet: Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Esenyurt'ta Meryem Yılmaz parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Bosna Savaşı sonrası kalıntıları bulundu: Bin 600'den fazla ceset hala teşhis edilmeyi bekliyor
Dünya

Bosna Savaşı sonrası kalıntıları bulundu: Bin 600'den fazla ceset hala teşhis edilmeyi bekliyor

Bosna Hersek'te Bosna Savaşı'nda kaybolup kalıntıları bulunan 1600'den fazla kişinin kimliklerinin hala tespit edilemediği bildirildi. Visoko Mezarlıklar Müdürü Kenan Karavdiç "Kimliği belirlenmeyen kişiler arasında vücut bütünlüğü bozulmuş kişiler de var. Bu kalıntılar 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında Rogatitsa, Vişegrad, Zenitsa, Tuzla, Foça, Mostar ve Sokolats şehirlerinde bulundu" dedi. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazliç ise "Kanımızca kayıp sayısı 32 bin civarı. Şimdiye kadar 24 bin 300 kişiye ait kalıntılar bulundu. Çoğunlukla toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin kimlikleri tespit edildi ve ailelerine teslim edildi" diye konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.