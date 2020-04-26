Uçak operasyonu ile şaşkına dönen İsveç basını Türkiye karşıtı Kürtleri konuşturmaya başladı

Türkiye'nin yurtdışında kalan ve tedavi görmeyen vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı'na ait ambulanslarla yurda getirmesi Avrupa medyasında rahatsızlığa sebep oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısını hazmedemeyen İsveç basını haberlerinde Türkiye karşıtı Kürtleri konuşturmaya başladı.

Koronavirüse karşı sürü bağışıklığı sistemi uygulayan ve artan ölü ve vaka sayısı ile bütün komşularını geride bırakan İsveç'te bazı medya organlarında Türkiye'nin koronanavirüsle mücadelesi, Türkiye karşıtı Kurdo Baksi'ye soruldu. İsveç gazetesi Aftonbladet ve Kvallsposten'de Baksi'nin görüşlerine yer verildi.



Aftonbladet'e konuşan Kurdo Baksi koronavirüs hastalarının Türkiye'ye getirilmesindeki amacın, "Türkiye'nin koronavirüs karşısındaki başarısızlığını kapatmak" olduğunu iddia etti. Türkiye'de insanların koronavirüs testleri için para ödemek zorunda olduklarını ve hastaların hastanelere kabul edilmediği yalanlarını sıralayan Baksi, Türk basın kuruluşlarında İsveç hastanelerinin kötülendiği iddia etti.

Kurdo Baksı, PKK'nın 1987'de Kandil'de 67 kişiyle infaz ettiği PKK'lı Lamia Baksi'nin yeğeni.

Leyla'nın babası Ankara'da

İsveç'in Malmö kentinde Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmişti.

Emrullah Gülüşken’in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, Twitter üzerinden Türkiye’ye seslenmiş ve yardım istemişti. Samira Gülüşken Twitter'da "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babamın 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar. Ülkemizden bize sahip çıkması adına yardım talep ediyoruz. Ne yaparız, nereye başvururuz bilmiyoruz. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun. Babamın durumu çok kötü, bir an önce müdahale edilmeli, lütfen" mesajını paylaşmıştı.

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İsveç'te bilanço korkutuyor

Bilim insanlarının uyarılarını dikkate almayan ve sürü bağışıklığı sistemi uygulayan İsveç'te ölüm sayıları katlanarak artıyor. İsveç'te 2 bin 194'ü aşan ölüm sayısı, komşuları Norveç, Finlandiya ve Danimarka'daki ölüm sayısından kat kat fazla.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla Gülüşken'i aradı: Bu devlet, milletinin mecnunudur

KORONAVİRÜS Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi