Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Uçak operasyonu ile şaşkına dönen İsveç basını Türkiye karşıtlarını konuşturmaya başladı
TÜRKİYE DÜNYA

Uçak operasyonu ile şaşkına dönen İsveç basını Türkiye karşıtlarını konuşturmaya başladı

Türkiye'nin yurt dışında tedavi edilemeyen vatandaşlarına sahip çıkması ve gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla koronavirüs hastalarını yurda getirmesini hazmedemeyen İsveç basını Türkiye karşıtlarını konuşturmaya başladı. Koronavirüse karşı sürü bağışıklığı sistemi uygulayan ve sürekli artan ölü sayısı ile tepki çeken İsveç'te bazı medya kuruluşları, ülkede tedavi edilmeyen koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken'in sabaha karşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesini Türkiye karşıtı Kurdo Baksi'ye sordu. Baksi, Gülüşken'in Türkiye'ye getirilmesindeki amacın "Türkiye'nin koronavirüs karşısındaki başarısızlığını kapatmak" olduğunu iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç basını Türkiye karşıtı Kürdo Baksi'nin görüşlerine yer verdi.
İsveç basını Türkiye karşıtı Kürdo Baksi'nin görüşlerine yer verdi.

İsveç'te tedavi edilmeyen koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken'in Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ilgi gördü. İsveç'teki mazı medya organları ise bu operasyondan rahatsız olarak Türkiye aleyhinde asılsız yayınlar yapmaya başladı.

İsveç, koronavirüse karşı sürü bağışıklığı sistemi uygulayan, artan ölü ve vaka sayısı ile bütün komşularını geride bırakmasına rağmen, ülke medyasında Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele başarısız olduğunun ileri sürüldüğü haberlere yer verildi. İsveç gazetesi Aftonbladet ve Kvallsposten'de

Türkiye karşıtı Kurdo Baksi'nin asılsız yorumlarını manşete taşıdı.


BAKSİ'DEN SERİ YALANLAR

Aftonbladet'e konuşan Kurdo Baksi koronavirüs hastalarının Türkiye'ye getirilmesindeki amacın, "Türkiye'nin koronavirüs karşısındaki başarısızlığını kapatmak" olduğunu iddia etti. Türkiye'de insanların koronavirüs testleri için para ödemek zorunda olduklarını ve hastaların hastanelere kabul edilmediği yalanlarını sıralayan Baksi, Türk basın kuruluşlarında İsveç hastanelerinin kötülendiği de iddia etti.


TERÖRİST LAMİA BAKSİ'NİN YEĞENİ

Kurdo Baksı, PKK'nın 1987'de Kandil'de örgütü içi infazda 67 kişiyle birlikte öldürdüğü terörist Lamia Baksi'nin yeğeni. İsveç'te yazarlık yapan Baksi, Türkiye karşıtı çıkışlarıyla biliniyor. Batmanlı bir ailenin çocuğu olan Baksi 1980 yılında ailesi ve dört kardeşi ile İsveç'e yerleşti.

İsveç bu haberi konuşuyor: Burada tedavi edilmedi Türkiye'ye uçtu
KORONAVİRÜS
İsveç bu haberi konuşuyor: Burada tedavi edilmedi Türkiye'ye uçtu

Leyla'nın babası Ankara'da

İsveç'in Malmö kentinde Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmişti.

Emrullah Gülüşken’in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, Twitter üzerinden Türkiye’ye seslenmiş ve yardım istemişti. Samira Gülüşken Twitter'da "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babamın 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar. Ülkemizden bize sahip çıkması adına yardım talep ediyoruz. Ne yaparız, nereye başvururuz bilmiyoruz. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun. Babamın durumu çok kötü, bir an önce müdahale edilmeli, lütfen" mesajını paylaşmıştı.

İsveç'te bilanço korkutuyor

Bilim insanlarının uyarılarını dikkate almayan ve sürü bağışıklığı sistemi uygulayan İsveç'te ölüm sayıları katlanarak artıyor. İsveç'te 2 bin 194'ü aşan ölüm sayısı, komşuları Norveç, Finlandiya ve Danimarka'daki ölüm sayısından kat kat fazla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla Gülüşken'i aradı: Bu devlet, milletinin mecnunudur
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla Gülüşken'i aradı: Bu devlet, milletinin mecnunudur

Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
KORONAVİRÜS
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi

İsveç'teki Türk hastanın kızı: Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da Türkiye
KORONAVİRÜS
İsveç'teki Türk hastanın kızı: Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da Türkiye
Abone Ol Google News
​Yasak sonrası manzaralar

​Yasak sonrası manzaralar

​Sokağa çıkma yasağı sona erdi vatandaşlar sokağa akın etti.
Ankarada deprem

Ankara'da deprem

Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kimseyi yalnız bırakmadık

Kimseyi yalnız bırakmadık

Türkiye, İsveç'te çaresiz kalan Emrullah Gülüşken'in yardımına koştu.
İsveç basını <br>şaşkına döndü!

İsveç basını
şaşkına döndü!

Türkiye karşıtı yazarın yalanlarını manşete taşıdılar
Koronavirüs diplomasisi

Koronavirüs diplomasisi

Pandemi sonrasına ilişkin normalleşme takvimi de masada.
Akdeniz<br>ittifakı genişliyor

Akdeniz
ittifakı genişliyor

​Sırada Tunus, Libya ve Azerbaycan var.

Virüsün<br>merkezini inceleyin

Virüsün
merkezini inceleyin

​ABD'li Senatör Graham'dan Vuhan çağrısı.
Kim<br>bitkisel hayatta mı?

Kim
bitkisel hayatta mı?

​Kız kardeşi Kim Yo-jong en büyük aday.
Vuhan<br>nefes aldı

Vuhan
nefes aldı

​Tüm hastalar taburcu edildi.
Hiç böyle görmediniz

Hiç böyle görmediniz

​Kâbe-i Muazzama'nın dört bir yanı sterilize ediliyor.
Tedbirleri gevşetiyor

Tedbirleri gevşetiyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte açıkladı.
Yasağa uyum sağladık

Yasağa uyum sağladık

​177 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı.
Taburcu sayısı<br>vaka sayısını geçti

Taburcu sayısı
vaka sayısını geçti

​Sağlık Bakanı Koca'dan sevindirici gelişme.
Koronavirüsü yaymakla suçlanıyorlar

Koronavirüsü yaymakla suçlanıyorlar

​Hindistan'da salgının faturası da Müslümanlara kesildi.
İsveç bunu konuşuyor

İsveç bunu konuşuyor

"Burada tedavi edilmedi, Türkiye'ye uçtu."
Düşüş sürüyor

Düşüş sürüyor

​İtalya'da günlük bilanço her geçen gün azalıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.