Koronavirüs Ücretsiz maske kodu gelmeyenler ne yapacak?
TÜRKİYE

Ücretsiz maske kodu gelmeyenler ne yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bugün itibarıyla maske kodu gelmeyenlerin eczaneye müracaat ederek maske alabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eczanelere maskeler geldi, dağıtımlar başladı.
Eczanelere maskeler geldi, dağıtımlar başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanması ardından ücretsiz maske dağıtımına başlayan Sağlık Bakanlığının uygulaması ile ilgili Bakan Koca, önemli bir açıklama yaptı.

Ücretsiz maske kodu gelmeyenler ne yapacak?

Telefonuna ücretsiz maske kodu gelmeyen vatandaşlar için Bakan Koca, "Maskeler vatandaşımız ücretsiz dağıtılacak. Mesaj gelmeyen kişiler için de eczaneye müracaat edildiğinde kimlik doğrulaması ile maskelerini alabilecekler" dedi.

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