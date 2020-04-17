Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanması ardından ücretsiz maske dağıtımına başlayan Sağlık Bakanlığının uygulaması ile ilgili Bakan Koca, önemli bir açıklama yaptı.

Ücretsiz maske kodu gelmeyenler ne yapacak?

Telefonuna ücretsiz maske kodu gelmeyen vatandaşlar için Bakan Koca, "Maskeler vatandaşımız ücretsiz dağıtılacak. Mesaj gelmeyen kişiler için de eczaneye müracaat edildiğinde kimlik doğrulaması ile maskelerini alabilecekler" dedi.