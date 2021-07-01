Koronavirüs Üçüncü doz aşılama başladı İşte hatırlatma dozuyla ilgili merak edilen 5 soru ve cevabı
TÜRKİYE

Üçüncü doz aşılama başladı: İşte hatırlatma dozuyla ilgili merak edilen 5 soru ve cevabı

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla yürütülen aşılama çalışmalarında bugünden itibaren iki doz aşısını olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşıları yapılacak. Peki üçüncü doz aşı neden gerekli? Aşılama süreci nasıl ilerleyecek? Üçüncü doz hangi aşıyla yapılacak? Nasıl randevu alınacak? Kovid-19 geçirenlerin hatırlatma dozları ne zaman yapılacak? sorularının cevabı haberimizde.

Haber Merkezi AA
Üçüncü doz aşı neden gerekli? Üçüncü doz hangi aşıyla yapılacak?
Arşiv

Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için ilk olarak Çin'den 30 Aralık 2020'de getirilen Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşılarının birinci dozu, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Hemen ardından peyderpey 90 yaştan itibaren başlayarak vatandaşların aşılamasına geçilmişti. 11 Şubat'ta ise CoronaVac aşısının ikinci doz uygulaması başlamıştı.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda, iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları için bugünden itibaren üçüncü doz aşı randevularının açılmasına karar verdi.

Randevular açıldı: 50 yaşa üçüncü doz
KORONAVİRÜS
Randevular açıldı: 50 yaşa üçüncü doz

"Hatırlatma" dozu olarak da adlandırılan üçüncü doz aşı uygulamasıyla ilgili merak edilenleri 5 maddede derlendi.

1- Üçüncü doz aşı neden gerekli?

Aşılarda belirli bir süre sonra azalan antikor oranını yeniden artırmak ve eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma, pekiştirme ya da "rapel" dozu olarak adlandırılan aşılar vuruluyor.

Kovid-19'a karşı da antikorun tam oluşabilmesi için belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulurken aşının oluşturduğu antikorun 6 ay sonra etkisini azaltması nedeniyle hatırlatma olarak üçüncü doz öneriliyor. Böylelikle antikor seviyesi yeniden artacağı için vücudun koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacağı belirtiliyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklık sağlanması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yönelik üçüncü doz aşılama başladı.
İHA
Koronavirüsle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklık sağlanması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yönelik üçüncü doz aşılama başladı.

2- Aşılama süreci nasıl ilerleyecek?

Üçüncü doz aşılama öncelikle iki doz aşısını olmuş sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar için başlayacak. Bu kapsamda huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşların da aşılaması yapılacak.

Edinilen bilgiye göre, bu grupta yer alan kişilerin üçüncü doz aşı randevuları, iki doz aşının yapılmasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra açılacak. CoronaVac veya BioNTech aşısını olanlar için bu sürede bir değişiklik söz konusu olmayacak.

Sağlık Bakanlığı bu grupların ardından üçüncü doz aşıyı diğer yaş gruplarıyla devam ettirmeyi planlıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklık sağlanması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yönelik üçüncü doz aşılama başladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklık sağlanması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yönelik üçüncü doz aşılama başladı.

3- Üçüncü doz hangi aşıyla yapılacak?

Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olacağına yönelik herhangi bir kısıtlama ya da öncelik getirilmedi.

Bu kapsamda vatandaşlar ve sağlık çalışanları ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilecekler.

Koronavirüsle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklık sağlanması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yönelik üçüncü doz aşılama başladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklık sağlanması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yönelik üçüncü doz aşılama başladı.

4- Nasıl randevu alınacak?

Vatandaşlar, üçüncü doz aşısına ilişkin durumunu yine e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

5- Kovid-19 geçirenlerin hatırlatma dozları ne zaman yapılacak?

Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulunun dünkü toplantısında "Kovid-19'u geçirenlerin ne zaman aşı olacakları" konusuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanması uygulamasında değişikliğe gidildi.

Buna göre, hastalığı geçirmiş olan vatandaşlar hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabilecek. Bu uygulamanın da mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor.

Ayrıca BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlar, ikinci dozlarını 4 hafta sonra olacak şekilde randevu alabilecek.

Bakan Koca duyurmuştu: Üçüncü doz aşılama başladı
FOTOĞRAF 7
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, 50 yaş üzeri vatandaşların ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı randevularını alabileceklerini duyurdu.
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Bu kapsamda Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzeri vatandaşlar üçüncü doz aşılarını oluyor.
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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde üçüncü doz aşısını olan İlke Karaçam, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından hemen randevusunu alıp üçüncü doz aşısını olduğunu belirterek daha güvende olduğunu söyledi.
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Sağlık çalışanlarından Sevgi Özyüksel ise “Üçüncü doz aşıyı bekliyorduk. Çünkü artık yaz geldi ve yorulduk. Üçüncü doz aşıyla kendimi daha güvende hissediyorum” dedi.
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Herkesi aşı olmaya davet eden sağlık çalışanı Esra Kaplan da üçüncü doz aşıyla kendini daha güvende hissettiğini kaydetti.
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Bakan Koca duyurmuştu: Üçüncü doz aşılama başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuş, 50 yaş üstündeki vatandaşların ve sağlık çalışanlarının bugünden itibaren üçüncü doz aşıyı olabileceğini belirtmişti. Koronavirüsle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklık sağlanması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yönelik üçüncü doz aşılama başladı.
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