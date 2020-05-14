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Koronavirüs Üfürükçü kadın koronavirüs bulaştırdı iddiası ortalığı karıştırdı Gerçek ortaya çıktı
TÜRKİYE

Kayseri'de üfürükçü kadın ev ev gezip koronavirüs bulaştırdı iddiasında gerçek ortaya çıktı

Üfürükçü kadın koronavirüs bulaştırdı iddiası ortalığı karıştırdı: Gerçek ortaya çıktı

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde üfürükçü bir kadının mahalleliye koronavirüs bulaştırdığı iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde 'üfürükçü' olduğu iddia edilen kadının mahalleliye koronavirüs bulaştırdığı iddialarının asılsız olduğunu kaydetti. Benli, filyasyon çalışması sonucu vaka artışının Kayseri'den ziyarete gelen otobüs şoföründen kaynaklandığını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


'VİRÜS BULAŞMASI OTOBÜS ŞOFÖRÜNDEN KAYNAKLI ÇIKTI'


"Yemliha ile ilgili basında yer alan üfürükçü iddiaları doğru olmayıp, oradaki vakalarımızın kaynağı yapılan filyasyon çalışmamızda Kayseri'den ziyarete giden otobüs şoförü temaslısının ziyareti olduğu tespit edilmiştir. Vakaların oluşmasında ise cenaze evine taziye ziyareti etkili olmuştur. Hafta sonu ekiplerimiz ile yapmış olduğumuz taramada tüm testler negatif bulunmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Büyükşehirlerdeki koronavirüs haritaları: İşte en kritik şehirler
FOTOĞRAF 32
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İstanbul, koronavirüs haritası.
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İstanbul, koronavirüs haritası.
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Aydın, koronavirüs haritası.
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Balıkesir, koronavirüs haritası.
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Bursa, koronavirüs haritası.
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Denizli, koronavirüs haritası.
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Eskişehir, koronavirüs haritası.
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İzmir, koronavirüs haritası.
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Manisa, koronavirüs haritası.
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Muğla-Bodrum, koronavirüs haritası.
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Antalya, koronavirüs haritası.
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Isparta, koronavirüs haritası.
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Mersin, koronavirüs haritası.
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Konya, koronavirüs haritası.
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Kocaeli, koronavirüs haritası.
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Sakarya, koronavirüs haritası.
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Ankara, koronavirüs haritası.
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Samsun, koronavirüs haritası.
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Ordu, koronavirüs haritası.
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Sivas, koronavirüs haritası.
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Kahramanmaraş, koronavirüs haritası.
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Gaziantep, koronavirüs haritası.
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Şanlıurfa, koronavirüs haritası.
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Malatya, koronavirüs haritası.
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Elazığ, koronavirüs haritası.
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Diyarbakır, koronavirüs haritası.
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Mardin, koronavirüs haritası.
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Van, koronavirüs haritası.
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Erzurum, koronavirüs haritası.
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Trabzon, koronavirüs haritası.
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Kayseri, koronavirüs haritası.
Büyükşehirlerdeki koronavirüs haritaları: İşte en kritik şehirler
Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki koronavirüs vakası yoğunlukları görülebiliyor. Mavi alanlar düşük riskli koronavirüs salgın bölgesi olarak belirtilirken, kırmızı alanlar ise yüksek riskli koronavirüs alanları olarak ifade ediliyor. İşte, uygulamadan elde edilen verilere göre kritik illerdeki koronavirüs yoğunluğundaki son durum...


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