Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulduğu aşının ikinci dozu ünlü profesör Necmettin Ünal'a yapıldı

Ankara Üniversitesi'nde Alman aşısının gönüllü uygulamalarına katılan 56 gönüllü arasında, öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal da yer aldı. Faz 3 çalışmaları kapsamında ilk doz uygulaması 27 Ekim'de yapılan Prof. Dr. Ünal'a, ikinci doz uygulama da bugün yapıldı. Prof. Dr. Ünal, ilk doz uygulandıktan sonra ilk gün ateşinin 37,4'e çıktığını, onun dışında yan etki hissetmediğini söyledi.

Prof. Dr. Ünal, "Bizim üniversitemizden 56 kişi katıldı. Onlardan 2 kişide kol ağrısı olduğunu öğrendim. Aşının yüzde 90'ın üzerinde bir başarı oranı sağlandığı firma tarafından deklare edildi. Bilimsel veriler açıklandığı zaman bunu gözlemlemiş olacağız. Özlem Türeci ve Uğur Şahin bize onur veren kişiler, dünyaya onur veren kişiler. Değişik bir teknoloji ile yeni bir aşı geliştirdiler ve bu aşı ilk kez virotik hastalıkta bir aşı olarak uygulanacak. Mutluluk duyuyorum. İki Türk'ün gidip Almanya'da şirket kurup, şirketin bu başarıya ulaşması ve dünyanın en bilinen şirketlerinden ve kişilerinden birileri haline gelmesi beni çok mutlu ediyor" dedi.

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"Ön verilerin yeterli olması bekleniyor"

Prof. Dr. Ünal, 2 yıl boyunca takip altında olacaklarını ifade ederek, "İlk birkaç aydan sonra takipler 6 ayda bir yapılacak ve en nihai rapor aslında 2 sene sonra çıkacak. Ama o raporu beklemeye bizim şansımız yok; çünkü salgın çok kötü. Bu salgını bir şekilde durdurmak zorundayız. Onun için o 2 seneyi beklemeden ön verilerle ki bunların büyük oranda yeterli olması bekleniliyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Yüzde 87 Alman aşısı

Prof. Dr. Ünal, sosyal medyada yapılan 'Türkiye'ye Kovid aşısı gelirse hangi ülkeden gelen aşıyı olursunuz?' anketinde Alman aşısını yaptırmak isteyenlerin oranının yüzde 87, ikinci sırada ise yüzde 8 ile Türk aşısını yaptırmak isteyenlerin geldiğini kaydetti.

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Bunu görünce 'acaba kaç kişi aşı olmak istemiyor?' diye düşünüp kendisinin bir anket yaptığını söyleyen Ünal, "'Kovid aşısı gelirse olur musunuz, olmaz mısınız?’ diye sordum. 'Aşı olmayacağım' diyenlerin oranı yüzde 56'lardaydı. Ankete 21 bin kişi katıldı. ‘Olmayacağım’ diyenlerin sayısı fazla. Bana mesaj atarak niye 'hayır' dediğini açıklayanlar var. 'Hocam daha aşı yok ortada, insanlara yapıldığı zaman ne olacağını da bilmiyoruz. Ben aşı karşıtı değilim ama şu anda aşı olmayı düşünmüyorum veriler açıklandıktan önümüzü gördükten sonra karar vereceğim' diyorlar. Bir haftanın sonunda ikinci bir tweet ile nedenleri sorgulamayı düşünüyorum. Ona da katılım iyi olursa ülkemizdeki fikirler hakkında daha net bir bilgi sahibi olma şansımız olur ki bu önemli" dedi.

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"Riskli gruplar öncelikli olmalı"

Prof. Dr. Ünal, aşının öncelikle riskli gruplara uygulanması gerektiğini aktararak, "Sağlık personeline vurulması gerekiyor. Çoklu hastalıkları olan ve belli yaşın üstündekilere vurulması gerekiyor. Hastalığı en çok kapma ve bulaştırma riski olan kişilere de bir öncelik tanınması gerekiyor. Bunlar kimler? Kalabalık ortamlarda çalışıp, çok kişiyle teması olan kişiler; garson, bilet satıcısı, polis ya da fabrikalarda yan yana çalışanlar. Çünkü siz yaşlıyı istediğiniz kadar evde izole edip koruyun, eğer onun çocukları, torunları bir yerden hastalığı alıp getiriyorsa bir şekilde ulaştırıyorlar" diye konuştu.

"Yüzde 10 bile olsa fren görevi görecek"

Aşının koruyuculuğunun ne kadar devam edeceğini bilmediklerini söyleyen Prof. Dr. Ünal, "Şu anda çok büyük bir salgın var. Bu salgın sırasında diyelim ki 6 ay koruyacak bir aşı yapıldı. Bir anda çok fazla kişiyi aşılayıp, bağışık hale getirirsek bağışıklığımız olduğunda virüs bize geçse bile yok edilecek hastalık oluşturmayacak. Hastalığı bulaştıracak kimse kalmayacak. Bunu başarabilmek için toplumların yüzde 50'si ile yüzde 80'i arasında kişiyi aşı ile ya da hastalığı geçirerek olabilir bağışık hale getirebilirsek virüsün toplumda oluşturduğu pandemiye, salgına son verme şansımız olabilir. Ancak yüzde 50'ye 80'e yapamazsak bile yüzde 10'una yapmış olmak bile bir fren görevi görecektir, işi yavaşlatacaktır. Dolayısıyla aşının etki süresi çok önemli, keşke hayat boyu olsa; ama öyle bir beklenti içerisinde değiliz. Firmanın yaptığı açıklama bile veriye dayanmıyor; '1 seneye kadar uzamasını bekliyoruz' diyor. Umut ederim de uzun olur; ama göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 10 Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının, faz 3 çalışmaları kapsamındaki ilk aşısı, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde yapıldı. Salgına karşı geliştirilen aşının faz 1 ve faz 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından, faz 3 çalışmalarına geçildi. İlk aşı, İbni Sina Hastanesinde görev yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmettin Ünal ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Attar'a uygulandı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, burada yaptığı açıklamada, dünyada aşıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Amerika ve Almanya ile faz 3 çalışmalarına başlayan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Balık, Beklediğimizin çok üzerinde gönüllü talep oldu. Kotamız 60 kişilikti, 500'ün üzerinde başvuru oldu. İlk başvuranları sıralamaya aldık. Doğal olarak çoğunluğu hekimdi. Vatandaşlarımız da fazla başvuruda bulundu dedi. Türkiye'de aşıya yeterince önem verilmediğinin altını çizen Balık, Koronavirüs hassasiyetinden sonra aşıya talep ciddi şekilde arttı. Koronavirüsün belki de bize bıraktığı en güzel şeylerden birisi aşı karşıtlarının toplumda giderek azalması olacak. değerlendirmesinde bulundu. Aşının yaklaşık 2 ay sonra ruhsat alacağını ve piyasaya çıkmaya başlayacağını duyuran Balık, Tüm dünya nüfusuna yetecek aşının piyasada olmasını beklemek hayalcilik olur. Bir yılı geçecek bir süre... Aşılarla elde edilecek bağışıklığa bel bağlamamız mümkün değil. O nedenle mutlaka 3 kurala dikkat etmemiz gerekiyor. Maske, mesafe, el hijyeni ve son zamanlarda özellikle büyük şehirlerimizde kalabalıktan uzak durmak gerekiyor. diye konuştu. Aşıyla yapılan klinik çalışmaların çok zahmetli olduğunu vurgulayan Balık, sözlerini şöyle sürdürdü: Klinik aşamalar çeşitli fazlardan geçiyor. Öncelikle hayvan deneyleri yapılıyor. Daha sonra az sayıda kişiyle deneme yapılıyor. İlacın ya da aşının güvenliği ve doz bulma çalışmaları yapılıyor. Bu aşamlardan da geçtikten sonra aşı ya da ilaç daha büyük deneklere ulaşıyor. Bu çalışma da çok fazla kişide denenmiş oldu. Aşı yapılan kişinin Kovid-19 geçirmemiş olması gerekiyor. Hem PCR testi hem de antikor testi yapılıyor. Gönüllüler arasında yer alan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmettin Ünal da aşıyla ilgili korkulacak bir durum olmadığını aktardı. Aşının son derece bilimsel ve etik değerlere bağlı olarak yapıldığına dikkati çeken Ünal, Aşının zararlı etkilerinin olup olmadığı, hayvanlardan başlanarak adım adım değerlendiriliyor. Hiçbir aşının yan etkisi sıfır olamaz. Kabul edilebilir olduğu için bu kadar geniş gruplara yapılıyor. İlk aşı olacak kişilerden biri, ben olacağım. Bu aşı bugüne kadar 37 bin kişiye yapıldı. Bunlarda ciddi bir yan etki oluşmadı, diye açıklandı açıklamasında bulundu. Pfizer ile BioNTech firmasının faz 3 aşamasındaki aşısı Ankara'da denenmeye başladı Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının, faz 3 çalışmaları kapsamındaki ilk aşısı, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde yapıldı.

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