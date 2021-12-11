Koronavirüs Uğur Şahinden aşı yaptırmadı diyenlere fotoğraflı yanıt Korkularıyla mücadele edenler için paylaştım
TÜRKİYE

Uğur Şahin'den 'aşı yaptırmadı' diyenlere fotoğraflı yanıt: Korkularıyla mücadele edenler için paylaştım

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, aşı karşıtlarının kendisi hakkındaki iddialarına geçmiş aylarda hastanede çekilen karesiyle cevap verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Uğur Şahinden aşı yaptırmadı diyenlere fotoğraflı yanıt: Korkularıyla mücadele edenler için paylaştım
Uğur Şahin.

Son günlerde, koronavirüsle mücadele kapsamında mRNA teknolojisine sahip olan BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin hakkında iddialar ortada dolaşıyor.

  • Koronavirüse karşı milyonlarca kişi aşılanırken Uğur Şahin'in aşı yaptırmadığı öne sürülüyordu.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Şahin bu söylentiler üzerine LinkedIn hesabı üzerinden aşı olurken çektirdiği bir fotoğrafı yayınladı.

Fotoğrafın yanında yazılı bir açıklama da yer aldı.

"ARKADAŞLARIM 'FOTOĞRAF PAYLAŞ' DİYORDU"

Şahin, Mahatma Gandhi’nin “Düşman korkudur. Nefret olduğunu sanırız ama gerçekte korkudur” sözleriyle başladığı İngilizce açıklamasında, “Birkaç aydır arkadaşlarım bu yanlış söylentileri ele almak için aşı olduğum bir fotoğrafımı paylaşmam için beni zorluyorlardı’’ dedi.

Şimdiye kadar kurduğu iletişimin kendisiyle ilgili olmaması gerektiğine inandığını vurgulaya Şahin, "Onun için bunu yapmayı reddetmiştim. İletişimimin bilimsel şeffaflığa katkıda bulunması ve veriler, gerçekler ve içgörüler sağlaması gerektiğine inanıyorum’’ ifadelerine yer verdi.

"KORKULARIYLA MÜCADELE EDENLER İÇİN PAYLAŞTIM"

Eski bir okul arkadaşının ağır koronavirüs geçirdiğini ve 3 haftadır solunum cihazına bağlı olduğunu öğrendiğini aktaran Şahin, sözlerini şöyle sonlandırdı:

  • ‘’Eşinden kendisinin ve ailesinin aşı olmadığını öğrendim. Bu kararı neden aldıklarını sormadım. İnsanların farklı, kişisel nedenleri vardır. Bununla birlikte, en yaygın temel neden, genellikle yanlış bilgi ve güvensizlikten kaynaklanan korku gibi görünüyor. Korku rasyonel değildir, ancak her zaman gerçek ve haklı hissettirir. Çoğu zaman öfke ve nefrete dönüşen şey insanların korkularıdır. Gerçekleri ve rakamları kullanarak korkuyla savaşmak zordur. Bazen korku, kişisel deneyimleri paylaşarak daha iyi alt edilebilir. Bu nedenle korkularıyla bizzat mücadele edenlere ulaşmak için 2021 başlarında Covid-19 aşımı gösteren bir resim paylaşmak istiyorum."

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