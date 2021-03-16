Ukraynalı Büyükelçi Sybiha’dan Türkiye’nin Kovid-19 aşılama performansına övgü

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Milyonlarca liralık yolsuzluk yapılan Menemen Belediye'sine haciz: Makam koltuğuna kadar götürdüler

CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 24 kişi zimmet, yolsuzluk ve ihalede usulsüzlük gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı. 18 ayda 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Aksoy tutuklanmıştı. Belediyeye 2.5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi. Makam koltuğu, televizyonlar, buzdolapları olmak üzere çok sayıda eşya haczedildi.