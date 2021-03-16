Ukraynalı Büyükelçi Sybiha’dan Türkiye’nin Kovid-19 aşılama performansına övgü

Türkiye’nin Kovid-19 salgını yönetimine bir övgü de Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha’dan geldi.
Eşiyle beraber Ankara Şehir Hastanesi’ne giden Ukraynalı elçi, CoronaVac aşısı oldu. Aşılamanın ardından bir açıklama yapan Sybiha, Türkiye’nin aşılama hızına dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan elçi, “Bugün eşimle beraber Ankara Şehir Hastanesi’nde CoronaVac aşısı olduk. Sağlık durumumuz gayet iyi, doktorların tavsiyelerine uyuyoruz. Bu kararı alırken tereddüt etmedik çünkü kendi nüfusunu aşılama hızı açısından Türkiye, dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor” dedi.