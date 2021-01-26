Uludağ'daki korona partisinin cezası belli oldu: Oteli 10 gün kapattılar

Uludağ’da dün ortaya çıkan müzikli parti görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede yayılarak, büyük tepki toplamıştı. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, yüzlerce kişi koronavirüse aldırış etmeden gece boyu eğlenmişti.
Bursa Valiliği ve Jandarma koordinesinde, Uludağ’daki Otel ve Cafe işletmecilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda, kurallar ve genelge gereği alınması gereken tedbirler konuşuldu.
Harekete geçen yetkililer otel için 10 gün kapatma kararı alırken, 10 kişiye de 76 bin 388 lira para cezası uygulandı.