Koronavirüs Uludağdaki korona partisinin cezası belli oldu Oteli 10 gün kapattılar
TÜRKİYE

Uludağ'daki korona partisinin cezası belli oldu: Oteli 10 gün kapattılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken, Bursa Uludağ’daki bir otelde salgın yokmuşcasına yapılan partinin görüntüleri büyük tepki toplamıştı. Harekete geçen yetkililer otel için 10 gün kapatma kararı alırken, 10 kişiye de 76 bin 388 lira para cezası uygulandı.

Haber Merkezi Diğer
Sosyal medyada paylaşılan eğlence görüntülerine tepki yağmıştı.
Sosyal medyada paylaşılan eğlence görüntülerine tepki yağmıştı.

Uludağ’da dün ortaya çıkan müzikli parti görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede yayılarak, büyük tepki toplamıştı. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, yüzlerce kişi koronavirüse aldırış etmeden gece boyu eğlenmişti.

Bursa Valiliği ve Jandarma koordinesinde, Uludağ’daki Otel ve Cafe işletmecilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda, kurallar ve genelge gereği alınması gereken tedbirler konuşuldu.

Uludağ'da 'koronavirüs' partileri tepki çekti
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Uludağ'da 'koronavirüs' partileri tepki çekti
Uludağ, geçtiğimiz hafta sonu tatilciler ile dolarken, sosyal mesafe ve maske gözetmeksizin yapılan birçok noktadaki eğlence partileri tepki çekti.

Harekete geçen yetkililer otel için 10 gün kapatma kararı alırken, 10 kişiye de 76 bin 388 lira para cezası uygulandı.

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