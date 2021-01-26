Uludağ'daki korona partisinin cezası belli oldu: Oteli 10 gün kapattılar Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken, Bursa Uludağ’daki bir otelde salgın yokmuşcasına yapılan partinin görüntüleri büyük tepki toplamıştı. Harekete geçen yetkililer otel için 10 gün kapatma kararı alırken, 10 kişiye de 76 bin 388 lira para cezası uygulandı.

Haber Merkezi 26 Ocak 2021, 13:57 Son Güncelleme: 26 Ocak 2021, 14:05 Diğer