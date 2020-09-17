Ünlü YouTuber Enes Batur karantinadan kaçtı

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, koronavirüse yakalanmasının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Beykoz'daki evinde bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi.

Enes Batur öğrenci yurduna yerleştirildi

Ekipler, kısa süre sonra Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer'i bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Evde izole olması gereken Batur ve kız arkadaşı öğle saatlerinde Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.

OYNAT 00:32 Enes Batur'dan tepki çeken paylaşım! Youtuber Enes Batur'un 'Hazreti Mevlana ve sema' ile dalga geçmek için çektiği video büyük tepki çekti. Takipçilerinin çoğu çocuk olan Batur'un kültürel değerlerimize yaptığı saygısızlık sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. BiP'te paylaş

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Enes Batur'dan dikkat çeken paylaşım

Öte yandan Enes Batur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Üzerime oynanan alçakça kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" dedi. Öğrenci yurdunda şimdiye kadar karantina ihlali yapan 127 kişi kaldığı öğrenildi.