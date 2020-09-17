Ünlü YouTuber Enes Batur karantinadan kaçtı? Ens Batur'un cezası belli oldu
Ünlü YouTuber Enes Batur karantinadan kaçtı
Koronavirüs yakalanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, karantina ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine kız arkadaşı ile birlikte polis tarafından bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Evde karantinada olması gerekirken karantinadan kaçan Batur ve kız arkadaşının cezası belli oldu.
Sosyal medya fenomeni Enes Batur, koronavirüse yakalanmasının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Beykoz'daki evinde bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi.
Enes Batur öğrenci yurduna yerleştirildi
Ekipler, kısa süre sonra Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer'i bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Evde izole olması gereken Batur ve kız arkadaşı öğle saatlerinde Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.
Öte yandan Enes Batur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Üzerime oynanan alçakça kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" dedi. Öğrenci yurdunda şimdiye kadar karantina ihlali yapan 127 kişi kaldığı öğrenildi.