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Koronavirüs Ünlü YouTuber Enes Batur karantinadan kaçtı
TÜRKİYE

Ünlü YouTuber Enes Batur karantinadan kaçtı? Ens Batur'un cezası belli oldu

Ünlü YouTuber Enes Batur karantinadan kaçtı

Koronavirüs yakalanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, karantina ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine kız arkadaşı ile birlikte polis tarafından bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Evde karantinada olması gerekirken karantinadan kaçan Batur ve kız arkadaşının cezası belli oldu.

Haber Merkezi DHA
Enes Batur
Enes Batur

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, koronavirüse yakalanmasının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Beykoz'daki evinde bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi.

Enes Batur öğrenci yurduna yerleştirildi

Ekipler, kısa süre sonra Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer'i bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Evde izole olması gereken Batur ve kız arkadaşı öğle saatlerinde Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.

Enes Batur'dan tepki çeken paylaşım!
OYNAT 00:32
Enes Batur'dan tepki çeken paylaşım!
Youtuber Enes Batur'un 'Hazreti Mevlana ve sema' ile dalga geçmek için çektiği video büyük tepki çekti. Takipçilerinin çoğu çocuk olan Batur'un kültürel değerlerimize yaptığı saygısızlık sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.


Enes Batur'dan dikkat çeken paylaşım

Öte yandan Enes Batur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Üzerime oynanan alçakça kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" dedi. Öğrenci yurdunda şimdiye kadar karantina ihlali yapan 127 kişi kaldığı öğrenildi.

Samsun'da üst düzey denetim: Karantinaya uymayanlar affedilmiyor
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Samsun'daki bir alışveriş merkezini denetleyen Dağlı, tüm ekiplerin sahada denetim yaptığını aktardı.
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Samsun'da maske takma oranının iyi olduğuna işaret eden Dağlı, Sosyal mesafeye uymak lazım. Hijyen kurallarına uymalıyız. Genel olarak stabil duruma doğru gidiyoruz diye düşünüyoruz. Vezirköprü ve Havza ilçemizdeki vatandaşlarımızın daha da kurallara uymasını istiyoruz. Bulunduğumuz ortamda kurallara genel olarak uyuluyor. Burada önemli olan kesinlikle klimaların çalıştırılmamasıdır. Klimalar üzerinden bakteri ve virüs yayılıyor. Çalışmaması lazım. dedi.
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Samsun'daki hastanelerde yoğun bakım servislerinde doluluk oranına da değinen Dağlı, Sağlık alanındaki kapasitemiz iyi. Ama rehavete kapılmamak lazım. Karantinada olması gerekirken olmayanları kesinlikle affetmiyoruz. Kovid-19 olan vatandaşlarımızı, yurtlarımızda misafir etmeye başladık. 18 vatandaşımız yurtlarda kalıyor. Günden güne bu sayı artıyor. Temennimiz evde olmalarıdır. Vatandaşlarımız duyarlı olmalıdır. ifadesini kullandı.
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Samsun'da üst düzey denetim: Karantinaya uymayanlar affedilmiyor
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyonu koşullarını ihlal edenlere dikkati çekerek, "Karantinada olması gerekirken olmayanları kesinlikle affetmiyoruz." dedi. Dağlı, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile düzenlenen Kovid-19 denetimine katıldı.


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