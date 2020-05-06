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Koronavirüs Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi yine kalabalık
TÜRKİYE

Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi yine kalabalık!

Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi yine kalabalık

İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan yoğunluk bugün de devam ederken vatandaşların caddede olduğu o anlar havadan görüntülendi. Beyoğlu Belediyesi cadde girişinde vatandaşlara dezenfektan ve maske verdi.

Haber Merkezi İHA
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşanıyor.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs(Kovid-19) nedeniyle meydanlar ve caddeler boş kalırken dün Türkiye’nin en kalabalık caddelerinden biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşanmıştı.

Bugün de uyarılara rağmen caddede zaman zaman kalabalık oluştu. Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşların caddede olduğu anlar havadan görüntülendi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşanıyor.

“Vatandaşlar uyarıları dinlemedi”

Bazı esnafların da dükkanlarını dezenfekte etmek için kepenk açtıkları görüldü. Polis ekipleri ile Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ise sık sık vatandaşların evde kalmaları yönünde anonslarda bulundu. Beyoğlu Belediyesi cadde girişinde vatandaşlara dezenfektan ve maske verdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşanıyor.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşanıyor.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşanıyor.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşanıyor.
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