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Koronavirüs Uyarılara rağmen taziyeye geldiler 6 korona virüslü daha tespit edildi
TÜRKİYE

Uyarılara rağmen taziyeye geldiler 6 korona virüslü daha tespit edildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde vefat eden kişinin taziyesine gidenlerde de koronavirüs tespit edildi. Taziyedeki 6 kişinin test sonuçları da pozitif çıkınca 4 mahalle karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
arşiv
arşiv


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Ortanca Mahallesi’nde Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı belirtildi.

Mardin’de bir mahalle karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Mardin’de bir mahalle karantinaya alındı

Muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

Açıklamada, “Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye kuran vatandaşlar ve buna izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, ‘görevi ihmalden’ görevden alınmıştır. Ayrıca, kurulan taziyeye katılarak korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlarla temasta bulunan çok sayıda vatandaşın olduğu değerlendirilen Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alınmıştır. Mahallelerde sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor” denildi.

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