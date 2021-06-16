Koronavirüs Uygulanan aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 416 bin arttı
TÜRKİYE

Uygulanan aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 416 bin arttı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı. Son 24 saatte ise 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı.

Haber Merkezi AA
Uygulanan aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 416 bin arttı
Arşiv

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 16 Haziran itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 23 milyon 39 bin 139, ikinci doz 14 milyon 20 bin 375 oldu. Böylece toplam doz miktarı 37 milyon 59 bin 514'e yükseldi.

  • Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 416 bin 795 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 4 milyon 195 bin 992, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 288 bin 353 olmak üzere toplamda 6 milyon 484 bin 345, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 960 bin 167, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 175 bin 871 olmak üzere toplamda 3 milyon 136 bin 38, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 558 bin 582, ikinci doz aşı sayısı 959 bin 501 olmak üzere toplamda 2 milyon 518 bin 83 doz olarak kayıtlara geçti.

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