Uzmanlar uyardı: Sıcakta koronavirüs yok oluyor diye hamama koşuyorlar

Hamamın işletme ortaklarından Ali Alkun, “Sektör olarak da zor bir durumdayız ama biz gerekli tedbirleri önlemleri aldık. Müşterimizden daha çok, biz gerekli tedbirleri almamıza rağmen gelirken kendi kişisel eşyalarını getirirlerse onlar için daha güvenli olur. Bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Şortlarımız terliklerimiz havlularımız, gerekli ısılarda yıkanıp gerekli ısılarda kurutulup dezenfekte edilerek müşterilere veriliyor. İsteyen müşterilerimize tek kullanımlık şort, havlu seti satışlarımız da var. Bir an önce pandemi sürecinden kurtulup işlerimizin normale dönmesini bekliyoruz. Durumdan şikayetçiler çünkü saunayı kullanmak ilk başta yasaktı. Saunayı kullanmak istiyorlar, televizyon kanallarında da sürekli sıcaklıkta virüsün yaşamayacağını söylüyorlar. Sauna için gelen müşteri ayrı, hamam için ayrı havuz için ayrı. Gelen müşterilerimizin çoğu 'benim sitemde evimde havuzum var ben havuz için gelmiyorum' deyip geriye dönüyor. Müşteri sayısında kesinlikle azalma oldu dedi.