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Koronavirüs Uzmanlar uyardı Sıcakta koronavirüs yok oluyor diye hamama koşuyorlar
TÜRKİYE

Uzmanlar uyardı: Sıcakta koronavirüs yok oluyor diye hamama koşuyorlar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün "sıcaklarda yok olduğu" söylentileri, hamam ve saunalara talebi artırdı. Ancak uzmanlar, bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Normal insan vücudu sıcaklığı, dış sıcaklığa veya hava durumuna bakılmaksızın 36.5 ila 37 derece arasında kalır. Virüsün insan vücudundaki süreci de değişmez. Bu nedenle kendinizi güneşe veya 25 dereceden daha yüksek sıcaklıklara bırakmak koronavirüs hastalığını önlemez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Koronavirüsün &quot;sıcaklarda yok olduğu&quot; söylentileri, hamam ve saunalara talebi artırdı.
Koronavirüsün "sıcaklarda yok olduğu" söylentileri, hamam ve saunalara talebi artırdı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, halk arasında koronavirüsün "sıcaklarda yok olduğu" söyleminin asılsız olduğunu belirterek, "Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil. Sıcaklıkların yükselmesi salgını azaltmıyor" ifadesini kullandı.


  • Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, virüsün en etkili bulaşma özelliğinin insandan insana olduğunun altını çizerek, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşların rehavete kapıldığını kaydetti.

"Vücut sıcaklığı değişmez"

Virüsün hamam ya da sauna gibi yerlerde yok olmayacağını bildiren Kartal, "Böyle bir algı var. Sıcakta virüsün yok olduğu düşüncesi yanlış. Normal insan vücudu sıcaklığı, dış sıcaklığa veya hava durumuna bakılmaksızın 36,5 ila 37 derece arasında kalır. Virüsün insan vücudundaki süreci de değişmez. Bu nedenle kendinizi güneşe veya 25 dereceden daha yüksek sıcaklıklara bırakmak koronavirüs hastalığını önlememektedir. Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil. Sıcaklıkların yükselmesi bulaşı azaltmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs sonrası hamamlarda son durum nasıl?
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Koronavirüs sürecinde alınan önlemler kapsamında bir süre kapalı kalan hamamlar tekrar hizmet sunuyor. Hamamlar, bir dizi önlem ve yasaklar kapsamında müşterilerini tekrar ağırlıyor.
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İstanbul Maltepe'de bulunan bir hamam da çeşitli önlemler kapsamında hizmet sunuyor.Hamam girişinde müşterilerin ateşleri ölçülüyor. Müşteriler ayaklarına galoş taktıktan ve ellerine dezenfektan sıktıktan sonra içeri alınıyor.
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Hamama gelen vatandaşlar, hamamın klasiği olan kese ve köpük ve masajı yasak olduğu için yaptıramıyor. Hamamda aynı zamanda müşterilere tek kullanımlık ya da dezenfekte edilmiş şortlar veriliyor.
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Havuz girişinde ise vatandaşların dezenfektan ilaçlı suya basarak içeri girmeleri gerekiyor.
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Pandemi sürecinde işlerinin aksadığını söyleyen hamamın işletmeci ortaklarından Ali Alkun, salgın sonrasında yasakların kalkmasıyla beraber gerek havuza, gerek saunaya girmek isteyen gerekse kese yaptırmak isteyen tüm müşterilerini ağırlayacağı günü beklediklerini ifade etti.
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Hamamın işletme ortaklarından Ali Alkun, “Sektör olarak da zor bir durumdayız ama biz gerekli tedbirleri önlemleri aldık. Müşterimizden daha çok, biz gerekli tedbirleri almamıza rağmen gelirken kendi kişisel eşyalarını getirirlerse onlar için daha güvenli olur. Bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Şortlarımız terliklerimiz havlularımız, gerekli ısılarda yıkanıp gerekli ısılarda kurutulup dezenfekte edilerek müşterilere veriliyor. İsteyen müşterilerimize tek kullanımlık şort, havlu seti satışlarımız da var. Bir an önce pandemi sürecinden kurtulup işlerimizin normale dönmesini bekliyoruz. Durumdan şikayetçiler çünkü saunayı kullanmak ilk başta yasaktı. Saunayı kullanmak istiyorlar, televizyon kanallarında da sürekli sıcaklıkta virüsün yaşamayacağını söylüyorlar. Sauna için gelen müşteri ayrı, hamam için ayrı havuz için ayrı. Gelen müşterilerimizin çoğu 'benim sitemde evimde havuzum var ben havuz için gelmiyorum' deyip geriye dönüyor. Müşteri sayısında kesinlikle azalma oldu dedi.
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Sürekli hamama geldiğini belirten Bülent Gürpınar, “Pandemi süreci var bundan dolayı hamamlarımız kapalıydı. Ben de o hastalığı hatırlatan bir kardeşinizim. Ben de romatizma var, doktorun tavsiyesi yüzmemiz. Biliyorsunuz kese yasak. Kendi imkanlarımızla burada hem yıkanıyoruz hem de olimpik havuzu var çok güzel burada gelip vaktimizi geçiriyoruz diye konuştu.
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Koronavirüs sonrası hamamlarda son durum nasıl?
Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, hamamlar da çeşitli önlemler çerçevesinde hizmet sunmaya başladı. Bir hamam klasiği olan kese, köpük ve masaj, riskli olduğundan dolayı artık yapılmıyor. Kese, köpük, sauna ve havuz için ayrı ayrı müşterilerinin olduğunu belirten bir hamam işletmecisi, tüm müşterilerinin tekrar hamama geleceği günü sabırsızlıkla bekliyor.


  • Kartal, mevsimsel olarak artan sivrisinek ve karasineklerin virüs taşımasının mümkün olmadığını vurgulayarak bu yolla bulaş riski olduğuna dair herhangi bir kanıt veya bilgi bulanmadığını belirtti.

Bu kadarına pes: Koronavirüs yasaklarından kaçmak için bakın ne yaptılar
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Tarsus ilçesi Caminur Mahallesi'nde bulunan Kleopatra Hamamı korona virüs nedeniyle iş yeri sahibi A.S. tarafından kapatıldı. İşletme sahibi A.S. Ankara'ya gitmesini fırsat bilen çalışan M.G. hamamın salonunu kahvehaneye çevirdi.
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M.G. adlı çalışan 2 masa kurarak arkadaşlarını davet etti. Hamamda kumar oynattığı ihbarı alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu hamama baskın düzenledi. İçeriye giren polis ekiplerini gören kişiler şaşkınlık yaşadı.
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Polis, 10 kişiye toplamda 47 bin 670 TL idari para cezası kestdi. Polis ayrıca M.G. isimli şahsa kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem gerçekleştirdi.
Bu kadarına pes: Koronavirüs yasaklarından kaçmak için bakın ne yaptılar
Mersin'in Tarsus ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi. İhbar üzerine hamamı basan polisleri karşılarında gören vurdumduymaz kişiler büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, yasaklara uymayan 10 kişiye toplam 47 bin 670 TL ceza kesti.


"Deniz suyu virüs yükünü seyreltmede etkili olabilir"

Virüsün deniz suyundan bulaşma riski olmadığını kaydeden Kartal, şu bilgileri aktardı: "Virüsün deniz suyunda hayatta kalmasına ilişkin veri yoktur. Ancak deniz suyunun seyreltmesine bağlı olarak viral yükün azaltılmasına katkıda bulunacağı açıktır. Yani deniz suyu virüs yükünü seyreltmede etkili olabilir. Ayrıca deniz tuzunun diğer benzer virüslerde olduğu gibi viral inaktivasyona katkıda bulunabileceği söylenebilir.

  • Yüzme havuzlarında ise klor uygulanımı viral inhibitörlerin varlığı uygun konsantrasyonda ve aralıklarda yapılmış olması kaydı ile sadece havuz suyu aspirasyonu ile virüs bulaşını önleyebilir. Fakat plajda, havuzda ya da havuz kenarında bulunan bir insandan yakın temas ile bulaşı önleyebilmesi beklenmez. Devlet hangi tedbiri alırsa alsın uyum yine kişiye kalıyor. Bir insana diğerlerinin sağlığını korumada ciddi rol düşmektedir. Bunun için bir yakınımızı kaybetmemiz ya da maddi bir ceza ödememiz de gerekmiyor."

​Tarihi hamamın altından başka bir hamam çıktı​: Müze olarak turizme kazandırılacak
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Tokat kent merkezinde 14'üncü yüzyılda yapılan ve yakın tarihe kadar kullanılan 720 yıllık Sultan Hamamı'nda, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 2 yıl önce restore edilmek üzere çalışma başlatıldı.
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Yapılan çalışmalar sırasında yapının batı bölümünde yeni bir hamam kalıntısına rastlandı.
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Bizans veya Danişment döneminde yapıldığı tahmin edilen alanda da çalışma gerçekleştirildi.
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Sultan Hamamı'nın yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni bulunan yapı da üzeri kapatılıp, müzeye dönüştürülerek turizme kazandırılacak.
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Sultan Hamamı'nın restorasyonuna 2018 yılında başladıklarını söyleyen Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılına, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Hamamın çevre düzenlemesini yaparken hamamın batı kesiminde yeni bir yapı olduğunu fark ettik. Koruma kurulundan izinler alınarak, müze denetiminde kazıları bitirdik. Şu anda gözüken hamamın altında yeni bir hamam var. Dönemi ise büyük bir ihtimal ya Danişment ya da Bizans gibi gözüküyor. Henüz karar verilmedi. Projeye işlendi. Tam hangi döneme ait olduğu belirlenince paylaşımını yapacağız.
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Sultan Hamamı'nın halkın kullanımına yeniden açılacağını söylen Kılınç, açıklamasını şöyle sürdürdü:
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Yeni kalıntı ise turizm amaçlı müze olarak kullanılacak. Halkımızın ve gelen yerli, yabancı turistlerin görmesi için açacağız. Hamam çalışmalarına başladığımızda böyle bir veri yoktu. Kazı esnasında bulduk. Müze uzmanları buranın büyük bir ihtimalle bir Bizans hamamı olma ihtimalin yüksek olduğunu söylüyor. Kazılarda 3 mekan çıktı. Diğer mekanların Sultan Hamamı'nın altında olduğu gözüküyor. Veriler şu an o yönde ama büyüklüğü konusunda yorum yapamıyoruz.
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​Tarihi hamamın altından başka bir hamam çıktı​: Müze olarak turizme kazandırılacak
Tokat'ta, restore edilen 720 yıllık Sultan Hamamı'nın batısında, Bizans ya da Danişmentliler döneminde yapıldığı tahmin edilen yeni hamam kalıntısı ortaya çıktı. Sultan Hamamı'nın restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra bulunan yeni hamam, müze olarak turizme kazandırılacak.


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