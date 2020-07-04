Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Uzmanlar uyardı Yaz aylarında koronavirüsün bu belirtilerine daha çok görülüyor
TÜRKİYE

Uzmanlar uyardı: Yaz aylarında koronavirüsün bu belirtilerine daha çok görülüyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, birinci dalganın henüz bitmediğine dikkat çekerek "Koronavirüsün birçok etkisi var. Yaz ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu" dedi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüsün belirtilerine karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Salgınla mücadelenin sürdüğünü ve birinci dalganın henüz sona ermediğini belirten Çelik, "Birinci dalga tamamen bitmiş değil. Ancak yaz geldiği için insan vücudu biraz daha dirençli. Yazın çok fazla zatürre ve solunum sıkıntısı yaşamadığımız için virüsün etkisi bu şekilde gözüküyor. Yoğun bakım ünitelerinde halen tedavi gören hastalarımız var. Ortalama 70 yaş üzerinde ölüm görüyorduk, ancak kendi hastanemizde 50 yaş civarında kaybettiğimiz hastalarımız da oldu. Virüsün hastalık yapıcı etkisinde azalma söz konusu değil" diye konuştu.

4 yeni belirti eklendi: Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüste en yaygın 11 semptom
KORONAVİRÜS
4 yeni belirti eklendi: Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüste en yaygın 11 semptom

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik

Koronanın birçok belirtisi var

Koronavirüs vakalarında farklı belirtilen ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Çelik, "Koronavirüsün birçok etkisi var. Uluslararası vakalar var. Nörolojik semptomlar bunlardan bir tanesi. Yaz ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu. Klasik olan öksürük, ateş ve nefes darlığı idi. Halen öksürük, yüksek ateşi görüyoruz; ama bunların yanında bulantı, kusma ve ishali de görüyoruz. Ciltte döküntü, koku kaybı da halen görülen semptomlar. Mayıs'ta çok sık kemik ve eklem ağrıları yoğun görülmeye başlanmıştı. Haziran ayı itibarıyla yüksek ateş belirtisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi Yamanel: Bu yılın sonuna kadar maske takacağız
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi Yamanel: Bu yılın sonuna kadar maske takacağız

Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: Kurallara uymaktan başka hiçbir seçenek yok
HAYAT
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: Kurallara uymaktan başka hiçbir seçenek yok

'SONBAHAR'DA VAKA ARTIŞI OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMEK MÜMKÜN'
Sonbaharda koronavirüsün artış göstermesini beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Çelik, "Şu an için ikinci dalgadan söz etmek mümkün değil; çünkü biz birinci dalgada vakaları sıfırlamadık. Biz henüz hastalığı minimum düzeye indirgemedik. Yazın daha az seviyede olacağını söylüyorduk. Karantina, sokağa çıkma kısıtlamalarını daha erken kaldırmış olsaydık vaka ve hasta sayısı daha büyük rakamlara ulaşmış olacaktı.

  • Sonbaharda insanlar daha çok kapalı alanlara gireceği için vaka sayısında artış olabileceğini söylemek şimdiden mümkün. Eylül ayında meteorolojik durum çok önemli. Salgının seyri, virüsün hastalık yapıcı özelliği belirleyici olacak. Sonbaharda hastalığın yüksek sayılara çıkacağından söz edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Gelenek, göreneklerimizle ilişkili vakalarımız fazla
KORONAVİRÜS
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Gelenek, göreneklerimizle ilişkili vakalarımız fazla


Abone Ol Google News
Hasar havadan görüntülendi

Hasar havadan görüntülendi

Havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmişti.
Sancaka ikinci yardım

Sancak'a ikinci yardım

TSK'ya ait dev nakliye uçağı Ankara'dan havalandı.
Babaanneye 25 yıl

Türkiye'nin konuştuğu olayda iddianame hazırlandı.

Altının aşırı yükselmesi alternatiflere yöneltti.

İl genelinde ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

İki bin yıllık eserleri parçalayıp üstüne yazı yazdılar.

İkinci elde yeni dolandırıcılık: Sayıları hızla artıyor.
Tokat gibi cevap!

Tokat gibi cevap!

Mehmetçik PKK'yı vurdukça darbeciler rahatsız oldu.
Bayern'le anlaştı

Bayern'le anlaştı

​Hamit Altıntop, Alman devinde görev yapacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya hakkında net mesaj verdi.
Havai fişek faciası

Havai fişek faciası

Yaralı kurtulan işçi patlamanın nedenine ilişkin tahminde bulundu.
Hafter<br>'deniz dibi' seviyor

Hafter
'deniz dibi' seviyor

Hafter: Ortak düşmanımız Türkiye'ye karşı Yunanistan'la her türlü ittifaka hazırız.
Yeni intifada geliyor

Yeni intifada geliyor

​Siyasi parti ve örgütler birlikte hareket edecek.
Tarihin en<br>büyük HES açılışı

Tarihin en
büyük HES açılışı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 52 tesis için kurdeleyi kesecek
Yunan vahşeti

Yunan vahşeti

​Mülteciler konuyu AİHM'e taşıdı.

​İçeride ve dışarıda operasyonların kaderini değiştirdi.
Ayasofya için<br>bir milyon imza

Ayasofya için
bir milyon imza

​“#ilmekilmekAyasofya" etiketiyle başlatılan kampanya büyük ilgi gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.