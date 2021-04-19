Uzmanlar uyarıyor: İlaçları reddeden hastaların durumu ağırlaşıyor

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Türkiye'de koronavirüs vakalarının artışı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yurt genelindeki artışta büyükşehirlerin öne çıktığını belirten Prof. Dr. Çelen, şunları söyledi: "Covid pandemisinde son bir yılı geride bıraktık ve bu süreçte güncel duruma baktığımızda ülkemizde vaka sayılarında ciddi artışlar var. Özellikle ülkenin batı bölgelerinde ve büyükşehirlerde çok sayıda vaka artışı olduğunu bilmekteyiz.

Vaka artışı var derken 'hastaneye yatan hasta sayılarında çok dramatik bir artış var' diyemeyiz, fakat vakaların büyük bir kısmı ‘evde filyasyon ekiplerinin getirdiği ilaçlarla tedavi oluyor’ diye biliyoruz. Buraya önemle dikkat çekmek istiyorum çünkü filyasyon ekipleri, evleri ziyaret edip Sağlık Bakanlığı'nın onaylayıp önerdiği antiviraller ve destek tedavisinde kullanılan birtakım ilaçları vermesine rağmen, sahadan aldığımız geri bildirimlerde aslında bu ilaçların çoğunlukla kullanılmadığı şeklinde bir durum söz konusu. Bugün dahi bir hastam beni arayıp 'hocam filyasyon ekipleri bana ilacı getirdi ama herhangi bir şikayetim yok, bu nedenle kullanmak istemiyorum' şeklinde bir yorumda bulundu. Demek ki toplumda böyle bir algı var."

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‘İLAÇLAR KULLANILMAYINCA KLİNİK SEYİR KÖTÜLEŞİŞOR’



Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, "İnsanlar antiviralleri kullanınca daha da kötüleşeceklerini sanıyorlar veya klinik bulgularının hafif olması nedeniyle çok da kullanmak istemiyorlar, şeklinde bir yorum çıkıyor ortaya. Halbuki zaten ilaçları kullanmadıkları için klinik seyir kötüleşiyor, bunu vurgulamak istiyorum. Ve bu nedenle mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ve filyasyon ekipleriyle evlere kadar getirilen ilaçları lütfen söylendiği şekilde, uygulanması gerektiği şekilde ve sürede kullanalım antivirallerimizi. Çünkü antivirallerin kullanımı, aslında hastalığın kötüye gidişini engellemektedir. Yanlış bir algı, 'sanki bu ilaçlar kullanılınca kötüye gidiş' gibi algılanmakta. Bu tamamen bilimselliğin dışında bir durum, bu nedenle antivirallerimizi, Sağlık Bakanlığı'nın filyasyon ekipleriyle yolladığı ilaçlarımızı mutlaka kullanalım" diye konuştu.

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