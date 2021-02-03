Uzmanlar uyarıyor: Ne kadar hızlı yayılacağını bilmiyoruz alarm durumunda olmalıyız

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kısıtlama tedbirlerinin devam etmesi gerektiğini bildirdi. Turan, ''Henüz kısıtlamaları gevşetmeye başlamamalıyız. Çünkü bu mutasyonlu virüsün ülkede ne kadar hızla yayılıp yayılmayacağını bilmiyoruz. O nedenle alarm durumunda olmaya devam etmek durumundayız. Tedbirlere devam edeceğiz. Kısıtlamalar devam edecek. Ama tabii ki sosyal yaşamın ekonomik yaşamın devamlılığı için de peyderpey bir takım kararlar ortaya çıkabilir; halkı da rahatlatmak adına. Ama bunu da çok iyi bir dengede götürmek gerekiyor'' dedi.

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"Bu süreçte o bölgeler yakından takip edilecek"

Turan, köy okullarında eğitimin tekrar başlamasıyla ilgili ise, ''Özellikle köy okullarında online eğitimle ilgili oradaki çocuklarımızın sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Bu noktada kontrol edilebilecek küçük alanlar bu alanlar. Ve o alanlarda okulların açılması, çocuklarımızın yararına olacak. Daha sıkı kontrol edilebilecek alanlar bunlar. Dünyada da okulların açılmasıyla ilgili zaten belli indikatörler kullanılır. Genellikle bölgesel, yerel; enfeksiyon hızı ile ilişkili ya da bu virüsün ortaya çıkış hızı ile ilgili kararlar değişebiliyor.

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Yani bu indikatörler kullanılarak bölgesel okullar açılabilir. Bu noktada da köy okulları kararı oldukça da önemliydi. Çünkü oradaki çocuklarımızın eğitimi çok sekteye uğradı online eğitim nedeniyle. Çünkü online eğitime ulaşamayanlar oldu. O noktada da böyle bir karar alındı. O bölgeler yakın takip edilecek bu süreçte'' ifadelerini kullandı.

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"Üniversiteler için şu an net bir karar yok"



Turan, üniversitelerin açılmasının şu an için gündemde olmadığını bildirerek, "Üniversiteler zaten kendi yapıları gereği online eğitimi bir miktar hibrit şeklinde kullanabildiler. Online eğitimlerine devam ettiklerini biliyoruz. O noktada da üniversiteler için şu an net bir karar yok. Süreç aynı şekilde devam edecek. Uzaktan eğitim devam edecek" diye konuştu.

FOTOĞRAF 10 Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşları rehavete kapılmamaları yönünde uyardı. Pandemi kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Vali Gül, özellikle 75 yaş üstü vatandaşların aşılarını yaptırmalarını istedi Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İlimizde yaklaşık iki aydır düşüş eğiliminde olan vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti. Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen 75 yaş üzeri hemşehrilerimiz aşılarını vurdursunlar ifadelerine yer verdi. Gaziantep'de koronavirüs vaka sayısı tekrar artışa geçti: Validen 'rehavete kapılmayın' uyarısı Gaziantep Valisi Davut Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte düşüşte olan koronavirüs vaka sayısının tekrar artışa geçtiğini söyledi ve vatandaşları rehavete kapılmamak konusunda uyardı. BiP'te paylaş

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