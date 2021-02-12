Koronavirüs Uzmanlar uyarıyor Yanlış dezenfektan kullanımında körlük tehlikesi
TÜRKİYE

Uzmanlar uyarıyor: Yanlış dezenfektan kullanımında 'körlük' tehlikesi

Koronavirüse karşı el hijyeninin sağlanması amacıyla kullanılan dezenfektanların standartlara uygun olmadığı taktirde ciltte tahribata ve gözde körlüğü neden olabilecek sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. Adana Eczacılar Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, hipoklorit asit, benzalkonyum klorür, hidrojen peroksit gibi kimyasal maddeler içeren yüzey dezenfektanlarının kesinlikle ciltte kullanılmaması gerektiğini bildirdi. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Cüneyt Karaarslan ise bu gibi kimyasal maddeler içeren ürünün kullanılması halinde göze de zarar verebileceğini ve kişiye gerekli müdahalenin yapılmaması durumunda körlüğe kadar gidebilecek problemlerle karşılaşabileceğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Koronavirüse karşı hijyen sağlamak amacıyla kullanılan dezenfektanlara son dönemde ilgi arttı. Uzmanlar, çok sayıda çeşidi olan bu ürünün amacına uygun kullanmasının önemini anlattı. Canlı olmayan yüzeylerde virüs, bakteri gibi mikroorganizmaların temizlenmesinde etkin olan ve bir süre kalıcılık da sağlayan yüzey dezenfektanlarının, kesinlikle el ve cilt için kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Adana Eczacılar Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, bunların hipoklorit asit, benzalkonyum klorür, hidrojen peroksit gibi kimyasal maddeler içerdiğini belirtti. Yalbuzdağ, el ve cilt dezenfeksiyonu için virüslerin, bakterilerin hücre duvarını parçalayacak yüzde 70'lik bir alkol içeren antiseptik çözeltilerin kullanılması gerektiğin söyledi.

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  • Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Cüneyt Karaarslan ise özellikle yüzey dezenfektanlarının gözde derin tabakalara zarar verebileceğini, yapışıklıklar, iz bırakma, lekelenmeler gibi göz sorunlarına neden olabileceğini anlattı. Karaarslan, bu ürünü kullanan kişiye gerekli müdahalenin yapılmaması durumunda körlüğü kadar gidebilecek problemlerle karşılaşılabileceğini bildirdi.

'YÜZEY DEZENFEKTANINI EL VE YÜZE KULLANMAYIN'


Yüzey için kullanılan dezenfektanların kesinlikle el ve cilt için kullanılmaması gerektiğine işaret eden Adana Eczacılar Odası Başkanı Yalbuzdağ, şöyle konuştu:
"Yüzey dezenfektanları cilde temas ettiğinde ya da göze temas ettiğinde mutlaka su ile temizlenmesi gerekiyor. Bunların hem ciltte kaldığında, hem solunduğunda vücuda zararları vardır. Dezenfektan çözeltiler el antiseptiği olarak kesinlikle kullanılmamalıdır, bunların ayrımının yapılması lazım. Kokusundan ve cilde verdiği yanma hissinden farkını anlayabiliriz. Hele ki bunların kesinlikle içilmemesi gerekiyor. Dezenfektanlar, cansız yüzeye sürdüğümüzde buharıyla da temizleme özelliğine sahip. Bu uygulama açık havada ya da havalandırılan bir ortamda yapılmalıdır. Eğer bir canlı varsa, insan varsa dikkatli kullanılmalıdır.

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İçeriğindeki hipoklorit çözeltilerin solunması alerji ve nefes almada güçlük gibi sonuçlar doğurabilir. Kokudan da anlıyorsunuz zaten. Daha fazla etkilenmelerde bu kimyasal maddeler baygınlıklara kadar sebep olabiliyor. Bu ürünler güvenilir yerlerden, eczaneler ya da bilindik marketlerden alınmalıdır. Merdiven altı diye tabir edilen yerlerden ucuzdur diye kanıp almamak gerek."


SATIŞ NOKTALARINDA VATANDAŞ UYARILMALI

Koronavirüsle mücadele noktasında el hijyeni için dezenfektan kullandığını belirten Hüseyin Tarhan, "Ben koronavirüse yakalanmamak için dezenfektan kullanıyorum ve bol bol elimi yıkıyorum. Ama dezenfektanı kullanırken el dezenfektanı mı yüzey dezenfektanı olup olmadığına dikkat etmedim. İş yerinde el dezenfektanı var, evde de annemin aldığını kullanıyorum" dedi. Dezenfektanların ayrımın yapılması için üzerinde uyarıcı yazılar olması gerektiğini söyleyen Şahin Tarhan da ayrıca satış noktalarında vatandaşların bilinçlendirilmesi için gerekli bilgilendirmenin yapılmasını istedi.

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