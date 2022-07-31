Uzmanlar yeni varyanta karşı uyarıyor: Test negatife dönmezed izolasyon bitmemeli

Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor. Uzmanlar Omicron’un alt varyantı BA.5’e karşı uyarıyor. Şu ana kadar oluşan varyantlar arasında en hızlı bulaşıcılığa sahip olan bu varyant, kısa sürede enfeksiyona sebep oluyor ve daha uzun süre vücutta kalıyor. Uzmanlara göre kişi, PCR testi negatif çıkmadan izolasyonunu bitirmemeli. PCR negatifleşmesi virüsün bu varyantı için geç oluyor ve kişiler uzun süre virüsü barındırarak başkasına yayabiliyor. Yedinci günde, onuncu günde yapılan testlerde de pozitifliğin devam ettiği görülüyor. Testin negatife dönmesi yaklaşık 14 günü buluyor.

HASTADAN HASTAYA DEĞİŞİYOR

Sağlık Bakanlığının son rehberine göre karantina süresi 7 gün, beşinci günün sonunda PCR testi negatif gelenlerin karantinası bitiyor. Yedinci günün sonundaysa test vermeden hastaların karantinaları sonlanıyor. Uzmanlar hastalığın yedinci gününde test yapılmasını, sonucun pozitif olarak devam etmesi durumunda izolasyona devam edilmesi gerektiğini söylüyor. Virüsün vücutta tutunma süresinin hastadan hastaya değişiklik gösterdiğini vurgulayan uzmanlar, karantina süresinin uzatılması yerine PCR negatifliğine bakılması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar herkesin kendi takibini yapmasının önemli olduğunun altını çiziyor.

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Vakalar katlanarak artıyor

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı. Buna göre, 18-24 Temmuz’da 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Haftalık Koronavirüs Tablosu “covid19.saglik.gov.tr” sitesinden açıklandı. Buna göre, 18-24 Temmuz’da 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 265 bin 962 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 226 bin 532, vefat sayısı da 96 olarak açıklanmıştı.

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