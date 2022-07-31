Koronavirüs Uzmanlar yeni varyanta karşı uyarıyor Test negatife dönmezse izolasyon bitmemeli
TÜRKİYE

Uzmanlar yeni varyanta karşı uyarıyor: Test negatife dönmezse izolasyon bitmemeli

Kovid-19 vakalarında artış sürerken uzmanlar, yeni varyanta karşı uyarıyor. Hızlı bulaşıcılığa sahip BA.5, kısa sürede enfeksiyona sebep oluyor ve uzun süre vücutta kalıyor. Bu yüzden de karantina süresi bitiminde testler negatife dönmemişse izolasyona dikkat edilmesi isteniyor.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Uzmanlar yeni varyanta karşı uyarıyor: Test negatife dönmezse izolasyon bitmemeli
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Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor. Uzmanlar Omicron’un alt varyantı BA.5’e karşı uyarıyor. Şu ana kadar oluşan varyantlar arasında en hızlı bulaşıcılığa sahip olan bu varyant, kısa sürede enfeksiyona sebep oluyor ve daha uzun süre vücutta kalıyor. Uzmanlara göre kişi, PCR testi negatif çıkmadan izolasyonunu bitirmemeli. PCR negatifleşmesi virüsün bu varyantı için geç oluyor ve kişiler uzun süre virüsü barındırarak başkasına yayabiliyor. Yedinci günde, onuncu günde yapılan testlerde de pozitifliğin devam ettiği görülüyor. Testin negatife dönmesi yaklaşık 14 günü buluyor.

HASTADAN HASTAYA DEĞİŞİYOR

Sağlık Bakanlığının son rehberine göre karantina süresi 7 gün, beşinci günün sonunda PCR testi negatif gelenlerin karantinası bitiyor. Yedinci günün sonundaysa test vermeden hastaların karantinaları sonlanıyor. Uzmanlar hastalığın yedinci gününde test yapılmasını, sonucun pozitif olarak devam etmesi durumunda izolasyona devam edilmesi gerektiğini söylüyor. Virüsün vücutta tutunma süresinin hastadan hastaya değişiklik gösterdiğini vurgulayan uzmanlar, karantina süresinin uzatılması yerine PCR negatifliğine bakılması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar herkesin kendi takibini yapmasının önemli olduğunun altını çiziyor.

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