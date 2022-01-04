Uzmanlardan 'grip olan kendisini Kovidli olarak kabul etsin' uyarısı

Türkiye’de geçtiğimiz yıl kış aylarında neredeyse hiç görülmeyen grip vakalarının artması sonucu hastanelerde yoğunluk yaşanıyor.
Tokat’ta da grip rahatsızlığı ile hastaneye başvuranlarda artış var. Tokat Devlet Hastanesi Acil Servis Uzmanı Dr. Aslı Yasemen Savaş, son günlerde Kovid vakalarıyla birlikte grip ve influenza vakalarında da artış gözlenmekte olduğuna dikkat çekti.
Savaş, “Grip semptomları, yaygın kas ağrısı, ateş, üşüme, halsizlik, burun akıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Grip ile Kovidi ayırmak için net bir kriterimiz yok. Net kriterimiz PCR testi. Kendinde bu şekilde semptom gören hastaların Kovidli imiş gibi izole etmeleri gerekmekte. İzolasyondan kastımız misafirliklere gitmemeleri, kimseyle aile içi bireylerden bir miktar uzak durmaları, maskesiz, kimseyle görüşmemeleri. Tokalaşmaktan uzak durmaları sık sık el yıkamaları, mümkünse havlularını ayırmaları. Bu tarz önlemlerle grip semptomları gösteren insanların Kovidin yayılmasını ve gribin de yayılmasını önlemek. Gripte başlı başına bazı yaş grupları için öldürücü olabiliyor” dedi.
“Grip olan kendisini Kovidli gibi kabul etsin”
Grip semptomu gösteren herkes kendini Kovid kabul etmesini ve ona göre davranmasını istediklerini ifade eden Savaş, “Koronavirüs ile grip ayırmak için PCR testi yapıyoruz. PCR pozitif bir hastada en azından 'kesin bu Kovid' diyebiliyoruz. Negatif de çıkabiliyor bazı Kovid hastaları. Şimdi bunu da belirtmekte fayda var. Ama elimizde yani net şu varsa, bu varsa bu gibi bir kriterimiz yok” diye konuştu.