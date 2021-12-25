Koronavirüs Uzmanlardan korkutan uyarı Yeni varyantlar kapıda
TÜRKİYE

Uzmanlardan korkutan uyarı: Yeni varyantlar kapıda

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Dünyada bu kadar çok sayıda virüsü taşıyan insan varken, yeni yeni varyantların ortaya çıkması, beklenen bir durum. Bundan sonra da belki başka varyantlar görmeye devam edeceğiz. Esas olan şey, küresel olarak aşılamayı geniş tabanlı yapmak; bunu başaramadık" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Uzmanlardan korkutan uyarı: Yeni varyantlar kapıda
Prof. Dr. Tevfik Özlü


Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, küresel aşılanma tamamen yapılmadan varyantların son bulmayacağını belirterek, ‘Omicron’ varyantının iyi ve kötü senaryolarına dikkat çekti.

"Hangi senaryonun gerçekleşeceğini bilmiyoruz"

“Hangi senar"yonun gerçekleşeceğini bilmiyoruz” diyen Prof. Dr. Özlü, şöyle devam etti: "Önümüzü tam göremiyoruz. Yeni bir varyant henüz tam kesin bilgiler yok ama farklı senaryolar var. Hızlı bulaştığı için ve aşılardan kurtulduğu için hızlı bir yayılma ve çok sayıda vaka ortaya çıkması ve bununla beraber hastaneye yatması gereken, yoğun bakıma yatması gereken hasta sayılarında ani bir artış olabilir ve bu o geçen yıl yaşadığımız yatak dolulukları, yoğun bakım dolulukları gibi durumlarla karşılaşmamıza neden olabilir. Zaten ürküten senaryo kötü senaryo bu ama eğer hafif bir hastalık şeklinde yani öldürücü olmayan hafif bir hastalık şeklinde seyrediyorsa o zaman bu da hastalığın biraz daha böyle soğuk algınlığı gibi nezle gibi hafif bir şekle dönüşmesi şeklinde seyredebilir. Bu da iyi senaryo ama şunu unutmamak lazım. Diyelim ki bu ‘Omicron’ varyantı hastaların büyük bir çoğunluğunda hafif seyrediyor. Varsayım bu. Bu gelen haberleri doğru kabul edelim.

  • Yani ‘Delta’ya göre çok daha az sayıda insan hastaneye yatıyor, çok daha az sayıda insan vefat ediyor. Bunu doğru saysak bile çok hızlı bulaştığı için bir anda çok sayıda hasta olacağı için oransal olarak düşük olsa bile sayı olarak çok sayıda hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatış ve ölüm ortaya çıkabilir. Onun için hangi senaryonun gerçekleşeceğini bilmiyoruz.”

"Beklenen bir durum"


Aşılanmanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Özlü, “Tetikte olmak ve teyakkuz halinde olmak tedbirli olmak her zaman için iyisi. Dünyada bu kadar çok sayıda virüsü taşıyan insan varken yeni yeni varyantların ortaya çıkması, beklenen bir durum. Bundan sonra da belki başka varyantlar görmeye devam edeceğiz. Esas olan şey küresel olarak aşılamayı geniş tabanlı yapmak. Bunu başaramadık. Dünyada bugün 8 milyarı geçkin, aşı dozu yapıldı ama baktığınız zaman yoksul ülkelerde aşılanma oranları yüzde 8, yüzde 9 civarında kaldı. O bakımdan aşılamanın iyi olmadığı bölgelerde yeni varyantlar tabi ki oluşacaktır, diye düşünüyorum” dedi.

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