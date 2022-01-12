Koronavirüs Vaka sayılarındaki artış sonrası Koronavirüs Bilim Kurulundan kritik toplantı
TÜRKİYE

Vaka sayılarındaki artış sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı

Koronavirüsün ortaya çıkan yeni varyantı Omicron ile hızla artan vaka sayıları sonrasında beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu bugün gerçekleştiriliyor. Toplantıda ek tedbirlerin masaya getirilmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Vaka sayılarındaki artış sonrası Koronavirüs Bilim Kurulundan kritik toplantı
Foto/arşiv

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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