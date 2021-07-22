Vaka sayısı 11 günde ikiye katlandı

Türkiye’de 10 Temmuz’da Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,4’ü pozitif çıkarken bu oran, dün itibarıyla yüzde 4,4’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 10 Temmuz’da 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 5 bin 530’u pozitif çıktı. Bu veri, test yapılan 100 kişiden 2,46’sının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını gösterdi. Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı 11 Temmuz’da yüzde 2,36, 12 Temmuz’da yüzde 2,37, 13 Temmuz’da yüzde 2,68, 14 Temmuz’da yüzde 2,89 olarak değişti. Bu sayı, dört gün içinde yaklaşık üçte bir artarak 15 Temmuz’da 3,14’e yükseldi. Testlerin pozitiflik oranı 16 Temmuz’da yüzde 3,01, 17 Temmuz’da yüzde 3,27, 18 Temmuz’da yüzde 3,28, 19 Temmuz’da yüzde 3,38, 20 Temmuz’da ise 4,41 olarak gerçekleşti.

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VEFATLAR DA ARTIYOR

Dün 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı. Bu sayı, son 11 günün en düşük test sayısı olmasına karşın 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı. Pozitiflik oranı, 19 Temmuz’a göre yaklaşık üçte bir oranında artarak 4,44’e yükseldi. Veriler, pozitiflik oranının son 11 günde yaklaşık 2 kat arttığını gösterdi. Günlük Koronavirüs Tablosu’na göre, 10-11 Temmuz’da 37, 12 Temmuz’da 49, 13 Temmuz’da 46, 14 Temmuz’da 43, 15 Temmuz’da 48, 16 Temmuz’da 35, 17 Temmuz’da 38 kişi hayatını kaybetti. Son 11 günün en yüksek vefat sayısı 66 olarak 18 Temmuz’da gerçekleşti. Bu tarihten sonra vefatlar 19 Temmuz’da 50, 20 Temmuz’da 46, dün ise 59 oldu. Böylece, son 11 günde vefat sayısı yüzde 59,4 arttı.

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İKİ DOZ AŞI VAKALARI KESER

Artan vakalar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 8 bini geçtiğine dikkati çekerek “Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli.” uyarısında bulundu. Koca, “Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir.“ ifadelerini kullandı. Türkiye’nin güncel aşı tablosunda, toplam yapılan aşı sayısı 64 milyonu geçti. Bir doz uygulanan kişi sayısı dün itibarıyla 39 milyonu aşarken sadece ikinci doz uygulanan kişi sayısı 21 milyon 279 bin oldu.

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