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Koronavirüs Vaka sayısı artan kent için kritik uyarı Verdiğimiz mücadele boşa gidebilir
TÜRKİYE

Vaka sayısı artan kent için kritik uyarı: Verdiğimiz mücadele boşa gidebilir

Karabük'te Ramazan Bayramı'nın ardından kentte 17 kişide koronavirüs pozitif çıktı. Durumu değerlendiren ve ciddi uyarıda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, "Alınan tedbirler ve verilen olağanüstü mücadele ile önemli bir aşama katettik. Bu sayede kontrollü sosyal hayat dönemine geçiş yaptık. Ancak, 'kontrol' anahtar kelime. Kontrolü kaybedersek kısıtlamalar nedeniyle çektiğimiz sıkıntılar ve hep birlikte verdiğimiz mücadele boşa gidebilir! Kısıtlamaların olduğu döneme geri dönmek istemiyorsak, Maske, mesafe ve temizlik kurallarını ciddiye almak zorundayız ve bunu hep birlikte başarmalıyız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Karabük'te 12 hasta koronavirüs tedavisi görüyor.
Karabük'te 12 hasta koronavirüs tedavisi görüyor.

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Ramazan Bayramı’ndan itibaren 17 vakanın tespit edildiğini, 5 hastanın tedavilerinin ardından taburcu edildiğini duyurdu.

KISITLAMA DÖNEMİNE GERİ DÖNMEK İSTEMİYORSAK TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ

  • Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pandeminin başladığı tarihten itibaren uygulanan kısıtlamalar, sınırlamalar hepimizin hayatını zorlaştırdı ama hepsi de sağlığımız ve güvenliğimiz için gerekliydi. Alınan tedbirler ve verilen olağanüstü mücadele ile önemli bir aşama katettik. Bu sayede kontrollü sosyal hayat dönemine geçiş yaptık. Ancak, 'kontrol' anahtar kelime. Kontrolü kaybedersek kısıtlamalar nedeniyle çektiğimiz sıkıntılar ve hep birlikte verdiğimiz mücadele boşa gidebilir!" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı’nın ardından bu yeni dönemde kentte 17 yeni vaka tespit ettiklerini açıklayan Sarı, "5 hastamız iyileşti ve taburcu edildi. 12 hastamız ise halen tedavi görüyor. Yani salgın sona ermiş değil. Tedbiri elden bırakamayız. Kısıtlamaların olduğu döneme geri dönmek istemiyorsak, Maske, mesafe ve temizlik kurallarını ciddiye almak zorundayız ve bunu hep birlikte başarmalıyız" dedi.

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