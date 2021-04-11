Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç kişi koronavirüs aşısı oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere, 1. doz 1.661.010, 2. doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı yüzde 81,2’ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46,4’üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı."

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesin alınan bilgiye göre ise Türkiye’de yapılan toplam aşı sayısı 18 milyon 499 bine ulaştı

#İstanbul’umuzda

toplam 2.814.919 olmak üzere

1.doz 1.661.010

2.doz 1.153.909

aşı yapıldı👏🏻



65 yaş ve üstü büyüklerimizin

aşı olma oranı

%81,2’ye ulaştı



15 gün gibi kısa bir sürede

60-64 yaş grubundaki

vatandaşlarımızın

%46,4’üne aşı yapıldı



Mücadelede en büyük gücümüz #AŞI pic.twitter.com/LsPdFoaeXx REKLAM April 11, 2021

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