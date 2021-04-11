Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Vali Yerlikaya açıkladı İstanbulda kaç kişi koronavirüs aşısı oldu
TÜRKİYE

Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç kişi koronavirüs aşısı oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ildeki aşılama durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre; İstanbul'da 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere; birinci doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz ise 1 milyon 153 bin 909 aşılama yapıldı. Yerlikaya, 65 yaş üstü aşı olma oranının yüzde 81.2'ye ulaştığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbulda kaç kişi koronavirüs aşısı oldu
Arşiv

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere, 1. doz 1.661.010, 2. doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı yüzde 81,2’ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46,4’üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı."

  • Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesin alınan bilgiye göre ise Türkiye’de yapılan toplam aşı sayısı 18 milyon 499 bine ulaştı

Sağlık Bakanlığı'ndan aşı genelgesi: Alınacak tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağı anlatıldı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı genelgesi: Alınacak tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağı anlatıldı

Aşı uygulamasının ikinci günü: Toplam aşılanan kişi sayısı 500 bini geçti
KORONAVİRÜS
Aşı uygulamasının ikinci günü: Toplam aşılanan kişi sayısı 500 bini geçti

İlk gün 250 bin sağlık çalışanı aşı oldu: Çok hızlı başladık
KORONAVİRÜS
İlk gün 250 bin sağlık çalışanı aşı oldu: Çok hızlı başladık
Abone Ol Google News
2.8 milyon aşılama tamam

2.8 milyon aşılama tamam

İstanbul Valisi Yerlikaya son verileri paylaştı.
Adalet yerini bulacakzafer bizim olacak

Adalet yerini bulacak
zafer bizim olacak

​Evlat nöbetindeki babanın çığlığı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı

Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği Heyeti'ne hitap etti

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

50 bin TL teklif geldi<br>yine de satmadı

50 bin TL teklif geldi
yine de satmadı

İnsan boyunda çoban köpekleriyle çiftlik kurdu.

40 mesleğe<br>belge zorunluluğu

40 mesleğe
belge zorunluluğu

​Belge almayanlar çalışamayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.