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Koronavirüs Valilik duyurdu Bursada kamu binaları, banka ve AVMlere girişte HES kodu şartı
TÜRKİYE

Valilik duyurdu: Bursa'da kamu binaları, banka ve AVM'lere girişte HES kodu şartı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir ilde daha toplu alanlara girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu şartı getirildi. Bursa'da son haftalarda vaka artışında yaşanan artışın ardından kamu binaları, alışveriş merkezleri, banka ve PTT şubelerine girişte HES kodu sorgulaması yapılacak.

Haber Merkezi DHA
Arşiv.
Arşiv.

Bursa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugün toplandı. Toplantının ardından Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, banka ve PTT şubeleri, 50’den fazla çalışanı olan iş yerleri ile konaklama yerlerine girişte HES kodu sorgulamasının yapılmasına karar verildiği ifade edildi.

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Tedbirlere uymayanlar hakkında işlem başlatılacak

Açıklamada şöyle denildi: "İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, alışveriş merkezilerine, banka ve PTT şubelerine, konaklama yerlerine, çalışan kişi sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ile iş yerlerine girişlerde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasına’ karar verilmiştir. Karar, 24.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacaktır.

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  • Tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

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