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Koronavirüs Valilik duyurdu Iğdırda kamu kurumlarına girişte HES kodu şartı
TÜRKİYE

Valilik duyurdu: Iğdır’da kamu kurumlarına girişte HES kodu şartı

Koronavieüs salgınıyla mücadele kapsamında bir ilde daha kamu kurum ve kuruluşlarına girerken Hayat Eve Sığar (HES) kodu şartı getirildi. Iğdır’da koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenmesi sonucunda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tesislerine girmek için ’HES’ kodu zorunluluğu getirildi. Karar gereği, polis ekipleri vatandaşlara ’HES’ kodunun olup olmadığını soracak.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Iğdır Valiliği tarafından yapılan ve "HES kodu" uygulamasının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, "22 Eylül 2020’den itibaren ilimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişte ’HES’ kodu istenilecektir. HES kodu olmayan vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına girişleri sağlanamayacaktır." ifadelerine yer verildi.
"HES" kodu nasıl alınacak.

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HES kodu nasıl alınır?


’HES’ kodu olmayan vatandaşlar telefon aracılığıyla bu kodu alabileceklerdir. ’HES’ kodu almak isteyenler, ’HES’ yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ile paylaşım süresi gün sayısı olarak yazılarak 2023’e SMS gönderebilir ve ’HES’ kodunu alabilirler.

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