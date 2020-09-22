Valilik duyurdu: Iğdır’da kamu kurumlarına girişte HES kodu şartı

Iğdır Valiliği tarafından yapılan ve "HES kodu" uygulamasının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, "22 Eylül 2020’den itibaren ilimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişte ’HES’ kodu istenilecektir. HES kodu olmayan vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına girişleri sağlanamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

"HES" kodu nasıl alınacak.

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HES kodu nasıl alınır?



’HES’ kodu olmayan vatandaşlar telefon aracılığıyla bu kodu alabileceklerdir. ’HES’ kodu almak isteyenler, ’HES’ yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ile paylaşım süresi gün sayısı olarak yazılarak 2023’e SMS gönderebilir ve ’HES’ kodunu alabilirler.