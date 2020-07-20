Van Valiliği açıkladı: İlk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı

Van Valiliği, son dönemde koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye başvuru yapanların test sonuçlarında pozitif çıkanların yüzde 70’nin 60 yaş üstü vatandaşlar olduğunu ve ilk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayısının arttığına dikkat çekti.

KORONAVİRÜS İstanbul'dan koronavirüs test sonuçlarını beklemeden Van'a gelmek isteyen işçiler ihbar üzerine Bolu'da yakalandı

Van Valiliği, koronavirüs çalışmaları ve alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, normalleşme süreciyle birlikte tedbirlerin gevşetilmesi, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesinin Kovid-19'un yayılmasına zemin hazırladığı belirtildi. 100 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü, 13 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü bunlardan 5'inin entübe olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Özellikle yaşlı vatandaşlarımız için risk artmakta ve yaşlı hastalarımızın da tedavi süreçleri uzamaktadır. İlk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayımız artmıştır. Bundan dolayı özellikle yaşlılarımız zorunlu olmadıkça evden çıkmamalı. Tüm vatandaşlarımız da hem kendi hem de yaşlılarının sağlığını korumak, pandeminin yayılmasını önlemek adına maske takıp, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmelidir. Vakaların artmasıyla birlikte alınan Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla son günlerde hastanelerde yaşanan yoğun hasta ziyaretleri de yasaklanmıştır."

GÜNDEM Van'da karantinaya alınan mahallede koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 101'e yükseldi

DÜĞÜNLERDE DENETLEME YAPILACAK

Açıklamada, kurulan bir komisyonun, düğünlerde denetleme yapacağı da belirtilerek, şu ifadeler yer aldı: