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Koronavirüs Vanda bir taziye vakası daha Virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
TÜRKİYE

Van'da bir taziye vakası daha: Virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Gaziantep'teki taziye ziyaretinden dönen 15 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Gruptan bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine ilçeye bağlı Parmakkapı Mahallesi karantinaya alınarak, giriş-çıkışlara kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Gürpınar ilçesinde yaşayan 15 kişi, Gaziantep'te gizli kurulan taziyeye katıldı. Kente dönen bu kişiler, karantinaya alındı. Sağlık ekiplerince yapılan çalışmada taziyeden dönenler arasında 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Ardından başlatılan filyasyon çalışmasında taziyeden dönenlerin Gürpınar ilçe Merkezi ve mahallede bir çok kişiyle temas ettikleri tespit edildi.

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  • Bunun üzerine bu kişilerle temasın yoğun olduğu Parmakkapı Mahallesi karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, karantinaya alınan mahallede giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

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Valilikten vatandaşlara uyarı

Van Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi Parmakkapı Mahallesi'nden Gaziantep'deki taziyeye katılan 15 kişinin karantinaya alındığı belirtilerek, "Taziyeden dönen vatandaşlardan 1 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edilmiştir. Gürpınar ilçe merkezi ve mahallede birçok kişiyle temas ettikleri tespit edildiğinden, Parmakkapı Mahallesi karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Filyasyon ekipleri ilçede ve mahallede çalışma başlatmıştır. Normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edelim. Toplu etkinlikler, taziye, mevlit organizasyonları yapmayalım, riskin farkında olalım" denildi.

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