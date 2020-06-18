Van'da kurallar hiçe sayılıyor: Vaka artışları patladı ancak sokaklar tıklım tıklım

Türkiye'de, pandemi sürecinde getirilen kısıtlamaların ardından 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme sürecine girildi. Normalleşme süreci ile birlikte Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Van'da da vaka sayılarında artış yaşandı. Özellikle taziyeler ve il dışından gelenlerin karantina kurallarına uymaması nedeniyle vaka artışları sürerken, sağlık yetkilileri kentte ikinci dalga endişesi yaşıyor. Ancak tüm bunlara rağmen cadde, sokak, park ve piknik alanlarında pandemi öncesindeki yoğunluk yaşanıyor.

KORONAVİRÜS Van'daki gizli taziye çadırları ikinci dalgaya neden olabilir

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Toplam vaka sayısının yaklaşık 650'ye ulaştığı kentte, vatandaşlar, özellikle taziye ziyaretlerinin vaka artışlarına neden olduğunu ancak ziyarete gidilmediğinde akrabalık ilişkilerinin kopacağını düşündüklerini belirtiyor.

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FOTOĞRAF 17 Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane. En düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis. Son bir ayda Ankara'da, günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son 3 günde ortalama vaka sayısı 177. Son bir ayda İstanbul'da, günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 620, son 3 günde ortalama vaka sayısı 616. Son güne baktığımızda bu sayı 700'leri geçti. Son bir ayda İzmir'de, günlük ortalama vaka sayısı 32, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 38, son 3 günde ortalama vaka sayısı 34. Son bir ayda Kocaeli'de, günlük ortalama vaka sayısının 78, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 91, son 3 günde ortalama vaka sayısının 113 olduğunu kaydeden Koca, artışın devam ettiğini aktardı. Son bir ayda Konya'da günlük ortalama vaka sayısının 41, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısının 73, son 3 günde ortalama vaka sayısının 88 kişi olduğunu açıkladı. Son bir ayda Kayseri'de, günlük ortalama vaka sayısı 14, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 25, son üç günde ortalama vaka sayısı 28. Son bir ayda Diyarbakır'da, günlük ortalama vaka sayısı 58, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 81, son 3 günde ortalama vaka sayısı 87. Son gün 100'lere yaklaştı. Son bir ayda Şanlıurfa'da, günlük ortalama vaka sayısı 25, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 42, son 3 günde ortalama vaka sayısı 43. Son bir ayda Van'da günlük ortalama vaka sayısı 7, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 14, son 3 günde ortalama vaka sayısı ise 14. Yani daha kontrollü denilebilir. Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı: İşte il il vaka sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada korovirüste tek tek illere dikkat çekti., İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van, Kocaeli, Konya ve Bursa'daki koronavirüs rakamlarını açıkladı. BiP'te paylaş

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Kimse kurallara uymuyor

Sadece taziye değil düğünlere de gidilmemesi gerektiğini savunan vatandaşlar, il dışından gelenlerin de 14 gün kuralına uymadıklarını kaydetti. Bazı vatandaşlar da sadece taziye ve toplu etkinlikler değil, ekonomik olarak zor durumda oldukları için çıkmak zorunda olduklarını belirtti.

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