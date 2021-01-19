Koronavirüs Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek de koronavirüs aşısı oldu
TÜRKİYE

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek de koronavirüs aşısı oldu

Çin'den getirilen ilk parti koronavirüs aşılaması 14 Ocak'ta başlamıştı. Başta sağlık çalışanları olmak üzere hızla devam eden aşılamaya bir siyasi isim daha dahil oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde koronavirüs aşısını yaptırdı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Perinçek, "Parti liderleri, millete önderlik edecek, doğru yolu, doğru davranışı gösterecekler. Biz de aşımızı yaptırdık" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi AA
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek de koronavirüs aşısı yaptırdı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek de koronavirüs aşısı yaptırdı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 aşısını yaptırdı. Aşının ilk dozunu, hastanenin Kovid-19 Aşı Polikliniği'nde yaptıran Perinçek, tedbir amacıyla bir süre bekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşıyla ilgili olumsuz kampanyalara fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, 'Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir' dedi.

"Parti liderleri millete önderlik edecek"

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Perinçek, aşı olmakla vatandaşlık görevini yaptığını belirterek, "Parti liderleri, millete önderlik edecek, doğru yolu, doğru davranışı gösterecekler. Biz de aşımızı yaptırdık." dedi.

İlk doz Koca’ya: Aşı başladı
KORONAVİRÜS
İlk doz Koca’ya: Aşı başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
OYNAT 02:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Canlı yayında koronavirüs aşısı olan Bakan Koca, 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor' dedi.


  • Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde önemli rol üstlendiğini, bu nedenle kendisini kutladığını belirtti.

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Aşıya karşı çıkanlar medeniyet karşıtı

Perinçek, aşıya karşı çıkanların bilim ve medeniyet karşıtı olduğunu savundu. Kendisine eşlik eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Perinçek, hastaneden ayrıldı.

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