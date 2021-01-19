Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek de koronavirüs aşısı oldu Çin'den getirilen ilk parti koronavirüs aşılaması 14 Ocak'ta başlamıştı. Başta sağlık çalışanları olmak üzere hızla devam eden aşılamaya bir siyasi isim daha dahil oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde koronavirüs aşısını yaptırdı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Perinçek, "Parti liderleri, millete önderlik edecek, doğru yolu, doğru davranışı gösterecekler. Biz de aşımızı yaptırdık" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi 19 Ocak 2021, 15:31 Son Güncelleme: 19 Ocak 2021, 15:42 AA