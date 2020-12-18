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Koronavirüs Vatandaşın korona aşısına karşı kafası karışık Aynı aileden bile yaptırım diyen de var yaptırmam diyen de
TÜRKİYE

Vatandaşın korona aşısına karşı kafası karışık: Aynı aileden bile yaptırım diyen de var yaptırmam diyen de

Bilim dünyasında aşı tartışması sürüyor, vatandaşın da kafası karışmaya devam ediyor. Aynı aileden bireyler dahi aşı konusunda farklı fikirlere sahip. Aşıyı yaptırmayacağını söyleyen vatandaşlarda aşıya karşı bir güvensizlik hakimken, yaptıracağını söyleyenler ise güvendiklerini ve toplum sağlığı için aşı olunması gerektiğini dile getiriyor.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar aşı yaptırıp yaptırmama konusunda kararsız.
Vatandaşlar aşı yaptırıp yaptırmama konusunda kararsız.

Koronavirüsü salgını, vaka sayılarındaki artışlarla devam ediyor. Dünyada vaka sayısı 74 milyonu ve ölüm sayısı 1.6 milyonu aştı. Türkiye’de ise vaka sayısı 1.9 milyonu, ölüm sayısı 17 bini geçti. Salgını bitirmesi beklenen aşılar bulundu, yakın zamanda Türkiye’de de aşılama faaliyetlerinin başlaması bekleniyor. Aşının bulunması beraberinde tartışmaları da getirdi. Hangi aşının daha iyi olduğu ve aşı olmanın yarar ve zararları bilim dünyasının yanı sıra vatandaşlar arasında da konuşulmaya başlandı.
Kovid-19 salgını sebebiyle gelecek olan aşı vatandaşın aklını karıştırdı.

  • Yapılan sokak röportajında vatandaşlarda Kovid-19 aşısına ’güvenenler’ ve ’güvenmeyenler’ olarak ikiye ayrıldığı görüldü. Aşıyı yaptırmayacağını söyleyen vatandaşlarda aşıya karşı bir güvensizlik hakim. Aşı yaptıracağını söyleyen vatandaşlar ise aşıya güvendiklerini ve toplum sağlığı için aşı olunması gerektiğini dile getirdiler.

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“Çin Alman fark etmez yaptırmam”

Gelecek olan aşılara güvenmediğini ve aşı yaptırmayacağını dile getiren Orhan Bıdıl, “Ben gelecek olan Kovid-19 aşısını yaptırmam. Ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Herkes bir şey söylüyor. Söylentilere göre aşının her türlü zararı var. Çin aşısı veya Alman aşısı fark etmez, hiçbirini yaptırmam. Öleceksek de Allah’tan gelen bir şey zaten” dedi.

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“Seve seve yaptırırım”

Kovid-19 aşısını yaptırmak istemeyen vatandaşların düşüncesine katılmayan Erkan Acar, "Benim Cumhurbaşkanım kabul etmişse bu aşıyı, ben seve seve yaptırırım. Aşının nereden geldiği benim için önemli değil. Benim Cumhurbaşkanım ’hangi aşıyı yaptır’ derse, ben o aşıyı yaptırırım” diye konuştu.

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“Çin’den gelen bir virüs var ve aşısı da Çin’den geliyor"

Şimdiye kadar korona virüsüne yakalanmadığı ve elinden geldiğince korunduğunu ifade eden Züleyha Ekinci, “Açıkçası aşı yaptırmayı düşünmüyorum. Çünkü Çin’den gelen bir virüs var ve aşısı da Çin’den geliyor. Kafada büyük bir soru işareti uyandırıyor. Çok şükür daha virüsü kapmadım, aşı da düşünmüyorum ve elimden geldiğince korunuyorum. Şu anda kimseye güvenilmiyor” şeklinde konuştu.

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  • Kovid-19 aşısı aile bireyleri arasında da düşünce ayrılığına sebep oldu. Aşı hakkında konuşan Koçak çifti, “Eşim korktuğundan ve Çin’den gelecek olan aşıya güvenmediğinden dolayı aşı yaptırmayı düşünmüyor. Ama ben Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte aşıya güveniyorum ve yaptıracağım” ifadelerini kullandı.

Anne: “yaptırmam”, kızı: “yaptırırım”

Korona virüsü aşısı yaptırma konusunda fikir ayrılığına düşen bir başka ailede ise anne aşı konusunda kafasının karışık olduğunu şu sözlere dile getirdi: “Yaptırmam diye düşünüyorum fakat yaptırma zorunluluğu olursa Çin aşısına güvenirim. Teknolojik anlamda daha iyi olduğunu söylüyorlar. Açıkçası Sağlık Bakanı’ndan doktorlara kadar herkes farklı konuşuyor, bu yüzden de insanların kafası karışıyor. Herkes farklı konuştuğu zaman da insanların kafasının karışması çok doğal. Bu yüzden bizlerin de kafası karışık.”

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