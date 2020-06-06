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TÜRKİYE

Vefalı şehit çocukları: Gönüllü nefer olarak çalışıyorlar

Siirt’te devlet kurumlarında görev yapan 4’ü şehit çocuğu, biri şehit kardeşi, 2’si şehit yakını 7 kişi, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun gönüllü neferleri olarak çalışıyor. Her vatandaşa yardım ulaştırmaya devam edeceklerini söyleyen şehit çocuğu Mehmet Keskin, “Bir şehit çocuğu olarak mutluluk duyuyorum” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit çocukları Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmalarına katılıyor.
Şehit çocukları Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmalarına katılıyor.

Siirt Valiliği bünyesinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun 35 kişilik gönüllü ekibinde yer alan 7 şehit çocuğu ve yakını, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırıyor. Devlet kurumlarında görev yapan 4’ü şehit çocuğu, biri şehit kardeşi 2’si de şehit yakını 7 kişi, mesai saatleri sonrası Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmalarına katılıyor.

6 BİN AİLEYE YARDIM ETTİK

Valilik bünyesinde İl Sosyal Etüt ve Proje Sorumlusu Mehmet Keskin, ekibin destek sorumlusu olarak görev aldığını aktardı. Babası Mahmut Keskin’in 16 Temmuz 1995’te Eruh ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştüğünü belirten Keskin, babasının bıraktığı mirası hayır işlerinde bulunarak yaşatmaya çalıştığını kaydetti. Bir şehit çocuğu olarak ekipte en ön safta yer aldıklarını aktaran Keskin, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nda 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Bugüne kadar 6 bin 381 ailenin yardım talebini karşıladıklarını aktaran Keskin, şöyle devam etti: “Özellikle grupta yer alan tüm arkadaşlarımız canla başla hizmet ediyor. Ailelerin mutluluklarına ortak olduk. Valiliğimiz bünyesindeki ekibimiz, devlet aklıyla millet odaklı hareket ederek devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarına hissettiriyor. Ailelerin ihtiyaçlarını karşılarken onların mutluluğuna tanık oluyoruz. Devletin verdiği tüm görevi yapmaya hazırız. Vefa Sosyal Destek Grubu olarak her vatandaşa yardım ulaştırmayı sürdürüyoruz. Bir şehit çocuğu olarak mutluluk duyuyorum.”

O MUTLULUK HER ŞEYE BEDEL

Vefa Sosyal Destek Grubu’nda gönüllü hizmet veren şehit çocuğu Rıdvan Aldemir de ihtiyaç sahibi ailelere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Aldemir, babası güvenlik korucusu Mahfuz Aldemir’in 12 Nisan 1994’te Eruh’ta teröristlerin tuzakladığı mayının patlaması sonucu şehit olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: “Biz kurumda vardiyalı olarak çalışıyoruz. Boş kaldığımız zamanda gönüllü olarak gruptaki arkadaşlarımızla ailelere erzak kolileri ve diğer yardımları ulaştırıyoruz. Dolayısıyla ramazan ayında aç ve susuzlukla cebelleşmemize rağmen yardım götürdüğümüz ailelerimizin yüzündeki o mutluluk her şeye bedeldir. Bu mutluluk tüm yorgunluğumuzu üstümüzden atıyor. Salgın bitene kadar gönüllü olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçen hafta da bir şehit annemizin, çocuğunun mezarına gitmek istediğini bize iletmesi üzerine tahsis edilen araçla annemizi evinden alıp şehit çocuğunun mezarına götürdük. Çok duygulandık.”

Salgın bitene kadar devam edeceğiz

Vefa Destek Ekipleri salgın bitene kadar görevlerine devam edecek.
  • Grubun gönüllü üyelerinden Mehmet Şirin Beytekin de babası Şirin Beytekin’in 14 Ekim 1993’te terör örgütü PKK tarafından Pervari’nin Tuzcular köyüne düzenlenen saldırıda şehit düştüğünü aktardı. Şehit çocuğu olarak gönüllü hizmet vermekten mutluluk duyduğunu belirten Beytekin, “Salgın bitene kadar gönüllü olarak ailelere yardım ulaştırmaya erzak kolisi götürmeye devam edeceğim. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bu bayrağı başımızdan eksik etmesin” dedi. Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı ve şehit yakını Nedim Ayhan ise yardım götürdükleri ailelerin yüzündeki tebessüm ve dualarının her şeye değer olduğunu söyledi.

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