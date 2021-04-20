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Koronavirüs Vefat sayısı bir ayda 4 kat arttı
TÜRKİYE

​Vefat sayısı bir ayda 4 kat arttı ​

Vefat sayısı bir ayda 4 kat arttı

Son bir ayda Kovid-19 vakalarında ve vefat sayılarında görülen artış endişe veriyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük verilere göre 18 Mart’ta 81 kişi hayatını kaybederken bu sayı 18 Nisan’da 318’e, dün ise 341’e yükseldi. Ağır hasta sayısı da bin 503 iken 3 bin 275 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Vefat sayısı bir ayda 4 kat arttı ​
Dün yapılan 318 bin 869 Kovid-19 testi sonucunda, 2 bin 862’si hasta olmak üzere 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 verilerine göre, 18 Mart-18 Nisan’ı kapsayan sürede vefatlar 4 kat, ağır hastalar ise 2 kat arttı. Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, şubat ayında Kovid-19 kaynaklı ölümler yarı yarıya azaldı. Kovid-19 nedeniyle 1 Şubat’ta 124 kişi hayatını kaybetti. Vefatların kademeli şekilde azaldığı ayın son gününde 66 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Marttan itibaren vefatlarda artış yaşanmaya başladı. Bu ayın ilk gününde 69 kişinin, 18’inde 81 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, mart ayının 21’inde vefatlar üç haneli rakamlara çıktı. O gün 102, 31 Mart’ta ise 152 kişi hayatını kaybetti. Artış nisan ayında da devam etti. 1 Nisan tablosunda vefatlar 176’yken, 6 Nisan’da 200’ü aşarak 211 olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 nedeniyle 18 Nisan’da 318 kişi hayatını kaybetti. 18 Mart’ta 81 kişinin yaşamını yitirdiği göz önüne alındığında, 1 aylık süreçte Kovid-19 kaynaklı vefatların 4 kat arttığı görüldü.

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TABLO GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

  • Ağır hasta sayısı da şubat ayında azaldı. 1 Şubat’ta durumu ağır Kovid-19 hasta sayısının 1615, 15 Şubat’ta 1232, 28 Şubat’ta ise 1191 olduğu belirtildi. Mart’ın başlangıcıyla beraber ağır hastalar da artmaya başladı. Kovid-19 tedavisi gören ağır hasta sayısı 1 Mart’ta 1215, 15 Mart’ta 1425 ve 18 Mart’ta 1503 oldu. Ağır hasta sayısı 30 Mart’ta ise 2 bini aştı ve 2 bin 54 olarak açıklandı. Nisan ayının ilk haftasında ağır hastalar 2 bin 604’e kadar yükseldi. Bu ayın ikinci haftası bittiğinde 14 Nisan’da rakam 3 bini aşarak 3 bin 18 olarak kaydedildi.

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AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ

Son üç günde ağır hasta sayısında artış eğilimi sürdü ve 16 Nisan’da 3 bin 205, 17 Nisan’da 3 bin 240 olarak duyuruldu. Tabloda 18 Mart’ta 1503 olarak açıklanan ağır hasta sayısının 18 Nisan’a gelindiğinde 2 kat artarak 3 bin 275’e yükseldiği görüldü.

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