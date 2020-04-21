Koronavirüs Virüslüye özel ameliyathane
TÜRKİYE

Virüslüye özel ameliyathane

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında Kovid-19 Acil Anestezi Yönetimi’ni yayımladı. Virüsün Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından acil olmayan ameliyatların ertelenmesinden sonra koronalı hastalara yapılacak acil cerrahi müdahaleler için de hasta hazırlığının nasıl yapılması gerektiği anlatıldı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bakanlık yönetimine göre, öncelikle anestezi ve cerrahi girişim Kovid-19’un seyrini olumsuz etkileyebileceği için hastaya tanı konulmuş veya şüpheliyse, acil olmayan ameliyatlar iptal edilecek veya ertelenecek.

AYRINTILI MUAYENE

Hastalar servisten ameliyathaneye götürülürken hastaya tıbbi maske takılacak. Acil müdahale gereken hastalar ilk triyajdan geçtikten sonra ikincil triyajda ameliyata alınmadan önce ateş ölçümü yapılacak. Hastaların akciğer filmi çekilecek, ayrıntılı fiziki muayeneleri yapılacak. Koronavirüsü taşıyan ya da olası vakalarda acil müdahaleler için hastalar direkt ameliyathaneye alınacak. Hastanlerde koronavirüslü hastalar için ayrılmış ameliyathanelerde müdahale edilecek. Hastanede böyle bir ameliyathane yoksa hastanın müdahalesi bittikten sonra ameliyathanede rutin temizlik ve dezenfekte işlemi yapılacak. Koronavirüslü hastalar için ayrılmış ameliyathaneler, tıpkı hastaların tedavi gördüğü odalar gibi negatif basınç sistemleri ile havalandırılacak.

EKİPMAN GİYİLECEK

Negatif basınç sistemlerinin bulunmadığı hastanelerde pozitif basınç sistemleri ve klimalar kapatılacak. Ameliyathanenin anestezi makinesi sadece o odaya ait olacak. Operasyon odasındaki tüm sağlık çalışanları kişisel koruyucu ekipmanları giyecek. Öksürük ile bulaşma riskini azaltmak amacı ile hastalarda entübasyon ile genel anestezi yapılacak.

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