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Koronavirüs Virüsü yenen başhekim zorlu süreci anlattı Başımı mengenenin arasında sıkıştırmışlar gibi acı çekiyordum
TÜRKİYE

Virüsü yenen başhekim zorlu süreci anlattı: Başımı mengenenin arasında sıkıştırmışlar gibi acı çekiyordum

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, ne kadar önlem alsa da hastalığa yakalanıyor. Onlardan birisi de Şanlıurfa'da virüsle mücadele ederken hastalığa yakalanan Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güzelçiçek oldu. Zorlu tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatan Başhekim Güzelçiçek,"Bu öyle bir baş ağrısı ki şu ana kadar tanımadığım, bilmediğim, hissetmediğim bir baş ağrısı. Başımı mengenenin arasında sıkıştırmışlar gibi acı çekiyordum. Korkunç halsizlik vardı ve kollarımı dahi kaldıramıyordum. Geceleri ise tarif edilemez kabuslar yaşıyordum. Birkaç gün uyuyamadım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güzelçiçek, koronavirüsü yenerek işinin balına geri döndü.
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güzelçiçek, koronavirüsü yenerek işinin balına geri döndü.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güzelçiçek, hastalığın ne kadar ağır etkiler yarattığını anlattı. Yaklaşık bir ay önce şiddetli baş ağrısı ve halsizlik şikayeti sonrası Kovid-19 testi yaptırdığını söyleyen, testin pozitif çıktığını ve zorlu sürecin başladığını belirten Güzelçiçek, "Kovid-19, ülkemizde ve şehrimizde arttığı bu süreçte maalesef ben de salgına kapıldım. Hastanedeki bir hastayla temasım sonucu salgın bana bulaştı. İlk önce şiddetli bir baş ağrısı, halsizlik ve ağırlar başladı. Bu öyle bir baş ağrısı ki şu ana kadar tanımadığım, bilmediğim, hissetmediğim bir baş ağrısı. Başımı mengenenin arasında sıkıştırmışlar gibi acı çekiyordum. Korkunç halsizlik vardı ve kollarımı dahi kaldıramıyordum. Geceleri ise tarif edilemez kabuslar yaşıyordum. Birkaç gün uyuyamadım. Ağrı ve sızılarım nedeniyle geceleri tarif edemediğim kabuslarım oldu." dedi.

Sağlık çalışanlarına feribotlu destek
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Sağlık çalışanlarına feribotlu destek
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere'de, bir feribot kaptanı, nehir üzerinde feribotu kendi etrafında döndürerek Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına destek verdi.


"Bedenim evde, ruhum hastanedeydi"

Güzelçiçek, karantina sürecini evde geçirdiğini belirterek, çok zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi. "Hastalığın biyolojik etkisiyle birlikte psikolojik etkisi de çok ağır geçiyor." diyen Güzelçiçek, şöyle devam etti: "Bu süreçte bu hastalığın psikolojik etkisi çok fazla. İnsanın sevdiklerinden ve yakınlarından, çalıştığı arkadaşlarından, iş ortamından ayrı kalması ayrı bir zorluk ve sıkıntı yaşatmakta. Gözyaşlarıma hakim olamıyordum. Özellikle bu süreçte çalışma arkadaşlarımın da yanında olamamanın acısını da çektim. Deyim yerindeyse bedenim evde karantinadaydı fakat ruhum hastanede çalışma arkadaşlarımla beraberdi. Çünkü bu süreçte sağlık ordusunu yalnız bırakmak uygun olmazdı."

Cumhurbaşkanlığından sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım kararı
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Cumhurbaşkanlığından sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım kararı

"Psikolojik destek veriyoruz"

Son günlerde salgın hızının artığına dikkati çeken Başhekim Güzelçiçek, şunları kaydetti: "Sağlık çalışanlarımız yani sağlık ordumuz mart ayından bu yana çok yoğun şekilde çaba harcıyor. Hepimiz gerçekten bu süreçte çok yorulduk. Bu süreçte haftanın 2 günü kendi sağlık çalışanlarımıza ve Kovid-19 testleri pozitif olan hastalarımıza psikolojik destek veriyoruz. Tedbirlere uyarsak buradaki vaka sayısı azalır. Bizler çok aktif ve dinamik bir şekilde devam ederiz. Vatandaşlarımız da tedbirlere uyma konusunda azami çaba harcasınlar."

Hakları ödenmez: Tüm dünyada korona ile mücadele eden sağlık çalışanları
FOTOĞRAF 15
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Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri.
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Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri.
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Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri.
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Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri.
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Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları.
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Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları.
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Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları.
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Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları.
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Alessia Bonari adlı İtalyan hemşire de, Milano'da görev yaptığı hastanedeki vardiyası sırasında saatlerce koruyucu giysi giymek zorunda kaldığı için çürük ve morluk içindeki yüzünün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Başka bir hemşire Elena Pagliarini, Cremona'daki bir hastanede yüz maskesini çıkarmadan masasının üzerinde uyuyakaldığı fotoğrafını paylaşmıştı.
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Türkiye'de de koronavirüs vakalarının artması sonucu sağlık çalışanlarının yorgun düştüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
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Türkiye'de de koronavirüs vakalarının artması sonucu sağlık çalışanlarının yorgun düştüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
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İnsanların evden çıkmaması için farklı bir yöntem deneyen sağlık çalışanlarına Türkiye'nin dört bir yerinden destek yağdı. Akşamları saat 21.00'de de tüm Türkiye, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için evlerinden alkışlamaya başladı.
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Hakları ödenmez: Tüm dünyada korona ile mücadele eden sağlık çalışanları
Çin'in Wuhan kentinden başlayarak Türkiye'ye ulaşan Corona virüsü, en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışan sağlıkçılar, kendi sağlıklarını tehlikeye atarak durmaksızın çalışıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde koronaya karşı mücadele eden sağlıkçıların görüntüleri karşısında onlara ne kadar teşekkür etsek az.
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