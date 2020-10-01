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Koronavirüs Yaralı gencin ailesi koronavirüs bulaşır diyerek ambulansta müdahaleye karşı çıktı
TÜRKİYE

Yaralı gencin ailesi 'koronavirüs bulaşır' diyerek ambulansta müdahaleye karşı çıktı

Antalya'da yaşayan Yusuf Kaan Uysal, bisikletiyle yol kenarında park halindeki ticari araca çarparak yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansta tedavi etmek istedi. Gencin ailesi ise 'koronavirüs bulaşır' korkusu ile müdahaleye karşı çıktı.

Haber Merkezi DHA
'Koronavirüs bulaşır' diye yaralıya ambulansta müdahaleye karşı çıktılar.
'Koronavirüs bulaşır' diye yaralıya ambulansta müdahaleye karşı çıktılar.

Yusuf Kaan Uysal, kullandığı bisikletle yol kenarında park halindeki 07 LFU 98 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Uysal başını aracın arka camına vurarak yaralanırken, aracın camı ise parçalandı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yusuf Kaan Uysal'a ambulansta müdahale ettiği sırada, haberi alarak olay yerine gelen anne ve babası, koronavirüs bulaşacağı korkusuyla ambulansta müdahaleye izin vermek istemedi.

  • Aile çocuklarını ambulanstan indirirken, sağlık görevlileri kendilerini ikna etmeye çalıştı. Yapılan görüşmenin ardından aile ikna edildi. Yeniden ambulansa bindirilen Yusuf Kaan Uysal, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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