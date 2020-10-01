Yaralı gencin ailesi 'koronavirüs bulaşır' diyerek ambulansta müdahaleye karşı çıktı

Yusuf Kaan Uysal, kullandığı bisikletle yol kenarında park halindeki 07 LFU 98 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Uysal başını aracın arka camına vurarak yaralanırken, aracın camı ise parçalandı.
AİLESİ AMBULANSTAN İNDİRDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yusuf Kaan Uysal'a ambulansta müdahale ettiği sırada, haberi alarak olay yerine gelen anne ve babası, koronavirüs bulaşacağı korkusuyla ambulansta müdahaleye izin vermek istemedi.
- Aile çocuklarını ambulanstan indirirken, sağlık görevlileri kendilerini ikna etmeye çalıştı. Yapılan görüşmenin ardından aile ikna edildi. Yeniden ambulansa bindirilen Yusuf Kaan Uysal, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.