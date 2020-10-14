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TÜRKİYE

Yasa dışı antikor test kitlerinde büyük tehlike: Hatalı sonuç veriyor

Pandemi sürecinde dünya genelinde yaklaşık 140 civarı antikor test kiti üreticisi ortaya çıktı. Bu durum büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen Uzak Doğu malı antikor kitleri, grip ve zatürre vakalarını da koronavirüs olarak tanımlıyor. Kayıt dışı antikor kiti kullananlar, hatalı sonuçlar nedeniyle paniğe neden kapılıyor.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.

Mevsimsel grip ve zatürre vakalarını da Covid-19 olarak tanımladığı belirtilen bu montaj kitleri, düşük doğruluk oranları nedeniyle sağlık birimlerince kullanılmıyor olsa da serbest piyasada özellikle fabrikalara teklif ediliyor. Parmaktan alınan bir damla kan ile, kısa sürede Covid-19 teşhisi yapabilen hızlı antikor test kitlerine karşı iş dünyası ve vatandaşın ilgisinin yoğun şekilde arttığına dikkat çeken İngiltere merkezli AMS Labs UK Türkiye ve Bölge Ülkeler Mümessili Texpa Ltd. Genel Müdürü Seyithan Kaplan, bu kitlerde çapraz tepkinin en kritik konu olduğunu belirterek, “Kişi, mevsimsel grip ile zatürre, hatta sıradan soğuk algınlığına yakalanmış olabilir. Covid-19 da bir grip türü ve bu mevsimsel rahatsızlıklara benzer semptomlara sahip. Çapraz tepki, Covid-19 ile grip veya zatürrenin birbirine karıştırılması durumudur. Arkasında güçlü bir laboratuvar ve know-how olmayan antikor test kitlerinde bu çapraz tepki problemi çok büyük. Genelde yaşanan genel problem, kişi Covid-19 olmasa dahi sonucun pozitif çıkmasıdır” dedi.

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"Test kiti üretenler çoğaldı"

Pandemi sürecinde dünya genelinde yaklaşık 140 civarı antikor test kiti üreticisi ortaya çıktığını söyleyen Kaplan, “Bunların çoğunluğu, Uzakdoğu’dan her parçayı ayrı ayrı alıp, montaj yaparak test kitini yerli üretim olarak sunan ve sadece pandemi döneminde ortaya çıkmış şirketler. Geçmişlerinde kit üretimi olmayan bu şirketleri, sağlık sektörü biliyor ve uzak duruyor. Ancak iş dünyası ve sıradan vatandaşın bu farkındalığı doğal olarak yok” ifadelerini kullandı.

Evde koronavirüs testi İstanbul’da başladı
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Evde koronavirüs testi İstanbul’da başladı

Kapı kapı antikor testi
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Kapı kapı antikor testi

"Ürünler steril değil'

Fırsatçı bazı girişimcilerin, daha önce hiç test kiti üretmedikleri halde, membran ile beraber damlalık, iğne, kasetin alt ve üst plastik parçaları gibi malzemeleri de ayrı ayrı Uzak Doğu’dan ithal edip, kendi ülkelerinde montajlayıp, ‘yerli üretim' olarak satışa sunduğunu kaydeden Kaplan, bu ürünlerin hem steril olmadığını hem de grip ve zatürre ile Covid-19’u ayıramadığını vurguladı.

Ankara'daki filyasyon ekipleri gece gündüz kapı kapı dolaşıyor
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Ülke genelinde sayıları 11 bin 800'e ulaşan filyasyon ekipleri, koronavirüs salgınının kontrol altında tutularak, yayılmasının önüne geçmek için büyük mücadele veriyor. Filyasyon ekiplerinin mesaisi, vardiya usulü gece gündüz sürüyor. Ekipler, gece geç saatlere kadar kapı kapı gezerek pozitif olan hastalar ve onların temaslılarını bulup, sorgulamaları ve sağlık kontrollerini yaparak izole edilmelerini sağlıyor.
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Başkent Ankara'da sayıları 800'e ulaşan filyasyon ekiplerinin gece mesaisi basın mensupları tarafından görüntüledi. Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gece mesaisinde çalışan filyasyon ekipleri, saat 21.00 sıralarında koordinasyon merkezi tarafından testi pozitif çıktığı bildirilen hastanın adresine hareket etti.
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Gecenin karanlığında sokak lambalarının aydınlattığı kaldırımda yürüyerek adrese ulaşan ekipler, kapıyı açan hastanın semptomlarını sorgulayıp, tedavi sürecini planlayarak, temaslılarının bilgilerini aldı. Ardından aynı adrese gelen uzman doktorlardan oluşan Mobil Yerinde Değerlendirme Ekibinin değerlendirmesiyle hastanın hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.
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Filyasyon ekipleri ise gece boyunca hastanın temaslılarını bulmak için mesai harcadı. Filyasyon çalışmasıyla temaslıların izole edilmesi sağlandı.
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Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekibi görevlisi Diş Hekimi Nur Tekiner, kendilerinin bu dönemde akşam ekibinde çalıştığını anlatarak Vakaların geliş saatleri pek belli olmuyor. Örneğin bu vakamız saat 21.00'den sonra bize geldi. Koordinasyon ekiplerimiz hastayı aradılar. Bize gerekli bilgileri verdiler. Kullandığımız uygulamamızdan hastamızın bilgilerini alarak, evine ulaştık.
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Hastamızın durumuna göre ya ilaçlarını veriyoruz ya da uzman doktorlarımıza yönlendiriyoruz. Temaslıları varsa temaslıları ile de görüşeceğiz. Onlara ilaç vermemiz gerekiyorsa ya da PCR yapmamız gerekiyorsa bu gibi işlemleri uygulayacağız. Gerekli durumlarda da sevk işlemlerini yapıyoruz. Bunlar için danışma hatlarımız var.
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Onları arıyoruz ve bilgilendiriyoruz. Onların bize verdiği yönlendirmelerle hareket ediyoruz. Son vaka bitene kadar biz çalışmalarımıza devam ediyoruz diye konuştu.
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Mobil Yerinde Değerlendirme Ekibinde görevli Uzman Dr. Ebru Selin Selçuk da Hastanın hastaneye sevkiyle ilgili son kararı vermek için biz uzman doktorlar hastayı yerinde görüyoruz. Hastanın genel durumuna bakıyoruz, ateşini ölçüyoruz, kandaki oksijen seviyesini ölçüyoruz. Eşlik eden hastalıkları var mı bunu sorguluyoruz. Ve tüm bunların ardından sevk olup olmayacağına karar veriyoruz ifadelerini kullandı.
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Filyasyon ekibi ve uzman doktorların evinde sağlık kontrollerini yaparak hastaneye sevk edilmesine karar verilen koronavirüs hastası B.K. (41) filyasyon ekibinin geç saatlerde bile olsa kapıya gelmesinden memnun olduğunu anlatarak, Şu an halsizliğim ve öksürüğüm var. Filyasyon işlemleri çok hızlı bir şekilde ilerliyor.
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Ben zaten kendim e-nabızdan görene kadar direkt bakanlığa bağlı Gölbaşı'ndaki ekip beni telefonla aradı. Onların sayesinde öğrendim. Saat gözetmeden gece gündüz çalışmaları, bize hizmet sağlamaları çok güzel diye konuştu.
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Ankara'daki filyasyon ekipleri gece gündüz kapı kapı dolaşıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri hala devam ediyor. Türkiye'de virüsle mücadelede başarılı bir şekilde uygulanan filyasyon çalışması, gece saatlerinde de devam ediyor. Ankara'da filyasyon ekipleri, geç saatlere kadar kapı kapı gezip, testi pozitif çıkan hastalarla onların temaslılarını bulup, izole edilmelerini sağlayarak salgının yayılmasının önüne geçiyor.


“Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ürün takip sistemi kayıt numarasını sorgulayın”


Kaplan bu hususta dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı: “Antikor test kitlerinin kullanımı öncesinde üreticinin kim olduğu, kaç yıllık test kiti üretim tecrübesi olduğu çok iyi bilinmeli. Tüm bunların kontrolü aslında çok kolay. Her antikor test kitine, Sağlık Bakanlığı tarafından ürün takip sistemi kayıt numarası veriliyor. Bu numara sorgulandığında, kitin gerçek menşei, steril durumu, klinik sonuç dosyasının olup olmadığı net olarak görülüyor. Hassas olan kişi ve kurumlar, bu sorguyla yanlış test kitlerinden uzak durabilir. Antikor test kitleri, fabrikalarda işyeri hekimlerince uygulanabiliyor. PCR testinden farkı, hastalığı yenmiş, bağışıklık kazanmış kişileri tanımlayabilmesi, geçici bağışıklığı gösterebilmesi. Bu sayede şirket yöneticileri, çalışan personel arasından pozitifleri ayırabiliyor yahut hastalığı yenmiş olan personele işbaşı yaptırabiliyor.”

Türkiye genelinde uygulanacak olan antikor testi nedir?
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Dünya genelinde koronavirüs semptomlarını gösteren herkese koronavirüs testi henüz yapılmış değil.
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Bu durum, koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının tam olarak tespit edilememesi demek.
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Bu kişiler, kendileri hastalanmasa bile farkında olmadan başkalarına bulaştırabiliyor.
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Bu nedenle, yapılacak antikor testleri hem gerçek sayının tespit edilerek, toplumların bağışıklık düzeyinin görülmesi hem de salgının boyutlarının anlaşılması açısından önem taşıyor.
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İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar.
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Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller.
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Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor.
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Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle koronavirüsü geçirdiğini gösteriyor.
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Bağışan ya da antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir.
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Sağlık personelleri 81 ilde 153 bin kadar haneye giderek, bu haneden bir kişiyi örnek seçecek.
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Bu haneler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rastgele seçilecek.
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Kişiye bir kaç adet soru sorulup, ardından PSR testi denilen burundan kültür alıp, hasta olup olmadığına yönelik test yapılacak. Kan örneği de alınıp antikor bakılacak.
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Bu antikor, o kişinin hastalık geçirip geçirmediğini, bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek.
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Uzmanlar, 150 bin test ile Türkiye'nin geneline yönelik bağışıklık oranı konusunda diğer ülkelere göre daha doğru sonuçlar çıkacağının beklendiğini ifade ediyor.
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Hem Türkiye'de hem dünya genelinde virüsün ortadan kalkması için kitle bağışıklığı oranının en az yüzde 50 civarında olması gerektiği belirtiliyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, antikor testleri ile ilgili şunları açıklamıştı: Avrupa bölgesinde büyük çaplı bir çalışmanın olmadığını söylediler. 153 bin kişiye örneklem yöntemiyle aileler tespit edildi. Kimlere test yapılacağı belli. PCR değil sadece antikora da bakılacak. Bağışık durumunu da biliyor olmuş olacağız: Tüm Türkiye için planlandı. 8 ilde başladı, yarın 5 il daha ilave olacak. Yakında tüm Türkiye'de yapılıyor olacak. İki hafta içinde zannediyorum bitmiş olur. Aktif vaka oranımızı görmüş olacağız, sürü bağışıklığı durumunun ne kadar gerçekçi olup olmadığını görmüş olacağız. Ben öyle çok yüksek bağışıklık oranımzın olduğunu düşünmüyorum. Dünyaya örnek olabilecek çalışma ve sonuç olacağını bilelim.
Türkiye genelinde uygulanacak olan antikor testi nedir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 81 şehrinde antikor testleri yapılacağını açıkladı. Peki nedir bu antikor testi? Kimlere, ne zaman ve nerede yapılacak? Antikor testi yapılacak haneler nasıl seçilecek? Yakından bakalım...


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